Байден підтвердив: Україна отримає американські РСЗВ із високоточними ракетами

За словами президента США, ракетні системи дозволять ЗСУ завдавати ударів по ключових об'єктах на полі бою. Постачання установок дозволять посилити переговорні позиції України.

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Президент США Джо Байден у колонці The New York Times анонсував передачу Україні американських систем реактивного вогню.

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За словами лідера Штатів, мета Америки полягає в тому, щоб Україна була демократичною, незалежною, суверенною та процвітаючою країною із засобами стримування та захисту від подальшої агресії.

США передадуть Україні досконаліші ракетні системи та боєприпаси, щоб ЗСУ могли точніше вражати ключові об'єкти на полі бою, а країна отримала сильніші позиції на переговорах.

Як передає CNN, у межах нового пакету допомоги Україна отримає M142 HIMARS із ракетами, які здатні вражати цілі на дистанції близько 80 км (49 миль). Також у межах нового пакету військової допомоги ЗСУ отримають:

ПТРК Javelin

ПЗРК Stinger

артилерійські снаряди та високоточні ракетні комплекси

вертольоти Мі-17

радари

безпілотники

Вказується, що це буде перший пакет допомоги в межах виділених Конгресом 40 мільярдів доларів.

[ + – ] M142 HIMARS здатна давати 6 залпів на годину

М142 HIMARS — це колісна РСЗВ, що має на борту 6 ракет або одну балістичну ракету ATACMS, однак їх Україна не отримає. Систему було розроблено за принципом мобільного РСЗВ "бий-біжи".

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна не обстрілюватиме російську територію з американських MLRS.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Україна отримає американські РСЗВ, але без далекобійних ракет із дальністю до 300 км.