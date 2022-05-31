Україна отримає американські РСЗВ, але без дальнобійних ракет на 300 км, — ЗМІ

Як повідомляють журналісти, заява Байдена не означає скасування постачання РСЗВ. Ідеться про передачу установок, але з ракетами меншої дальності.

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Сполучені Штати передадуть Україні реактивні системи залпового вогню (MLRS), однак із ракетами не максимальної дальності. Про це повідомляє The Washington Post.

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Високопоставлений представник США заявив, що президент Байден не виключив надсилання Україні системи MLRS. Остаточне рішення ще не ухвалено. Водночас далекобійні ракети до них не обговорюються.

Через це можливість постачання MLRS не виключається, постачання може бути, але з реактивними снарядами меншої дальності. Ймовірно, адміністрація Байдена відмовилася від ідеї передачі ракети ATACMS — балістичної ракети невеликої дальності до 300 км. Водночас навіть снаряди з удвічі меншою максимальною дистанцією будуть найдальнобійнішою зброєю в ЗСУ.

Експосол США в РФ Майкл Макфол у своєму "Твіттері" заявив, що він отримав уточнювальний коментар із адміністрації Байдена про передачу MLRS.

"Україна отримає нові партії високоточних ракет із більшою дальністю, ніж в українців є зараз, але не такі, щоб завдавати ударів углиб Росії", — написав Макфол.

MLRS — це реактивні системи залпового вогню. У США є два їхні типи M142 HIMARS на колісному шасі та M270 на гусеничному. Вони здатні вести вогонь різними ракетами з дальністю стрільби від 64 до 500 км. Для цього необхідно змінити направляючі ракет.

Нагадаємо, Байден заявив, що США не постачатиме Україні ракетні системи, здатні вдарити по Росії. Якби ЗСУ отримали ракети з дальністю до 300 км, то тоді вони могли б знищувати всі лінії постачання ЗС РФ.