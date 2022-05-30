Знищать всю логістику ворога: куди доб'ють американські MLRS по об'єктах РФ (фото)

Коли ЗСУ отримають американські системи залпового вогню, вони зможуть знищувати командні пункти й лінії постачання ворога без страху, що їх знищать контрбатарейною боротьбою.

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Незабаром США можуть ухвалити рішення про передачу української армії реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS або M270. Італійський військовий експерт Томас Тейнер назвав, які російські об'єкти можуть стати ціллю для ЗСУ.

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Американська армія має два види РСЗВ (MLRS) — колісні М142 і гусеничні М270. Вони відрізняються мобільністю та кількістю ракет у пакеті. Вони мають велику кількість переваг над радянськими/російськими "Ураганами" та "Смерчами".

Для перезаряджання радянських РСЗВ потрібно від 20 хвилин, якщо це "Ураган", та від 40 хвилин, якщо це "Смерчі". Перезаряджання обох американських РСЗВ займає лише 5 хвилин. Для приведення артилерії в бойову готовність російській армії необхідно:

скласти вогневі позиції за застарілими картами

оптично навести пускові установки

відкрити вогонь

[ + – ] Наведення

Разом із перезарядженням "Смерчі/Урагани" можуть дати в кращому разі один залп на годину. Американським системам потрібно 1 хвилину, щоб бути готовим до стрільби:

дрон фіксує ціль

відправляє GPS-координати на установку

установка готова вести вогонь

Так M142 або M270 здатні робити 5-6 залпів на годину.

Які цілі зможуть вражати ЗСУ з американськими MLRS?

Як стверджує автор, реальна дистанція максимальної стрільби ракет перевищує 70 км, проте він не може називати справжню дальність. Плюс, невідомо, які ракети отримає українська армія. Однак у будь-якому разі ЗС РФ буде боляче, вважає Тейнер.

Експерт також показав, куди зможуть дістати українські військові на Херсонщині. Кола блакитним кольором — це гаубиці М777 зі снарядом М795, а жовтим — радіус дії MLRS з ракетами М31А1.

[ + – ] Радіус дії М777

[ + – ] Радіус дії MLRS

Одна установка зможе не лише дістати практично по будь-якій російській позиції, а й зможе вражати важливі шляхи сполучення — Антонівський міст біля Херсона та Каховську греблю біля Нової Каховки.

Українські військові також зможуть знищити ключові вузли ланцюжка ЗС РФ у Харківській області у Вовчанську та Куп'янську. Остання, зокрема, служить для постачання угруповання в Ізюмі.

На фото Тейнер позначив радіус дії французьких САУ "Цезар" (жовтий) та американських М777 (синій) у Харківській області. А також окремо радіус для РСЗВ.

[ + – ] Радіус дії гаубиць та САУ

[ + – ] Дальність дії MLRS у Харківській області

Водночас не варто навіть переживати про контрбатарейну боротьбу військ РФ. М142 і М270 настільки швидко стріляють і змінюють позицію, що ЗС РФ не встигатимуть на них навестися. Єдиний ризик для РСЗВ — дрони, тому поруч із ними потрібно ставити засоби ППО.

[ + – ] Радіус дії М777 (синій) та Цезар (зелений) на сході України

[ + – ] Радіус дії MLRS на сході

Автор резюмує: постачання американських РСЗВ українській армії може змінити динаміку війни.

"Кожну російську атаку відіб'ють, кожну російську точку постачання знищать. А ми вже знаємо, що Росія не може просунутися далі, ніж на 80-90 км пунктів постачання", — наголошує автор.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Вашингтон схвалив постачання РСЗВ HIMARS Україні. Білий дім схвалив постачання ракет М31 GMLRS.

Через американське рішення у РФ влаштували істерику, повідомили в Офісі Президента.