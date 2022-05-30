Уничтожит всю логистику врага: куда добьют американские MLRS по объектам РФ (фото)

Когда ВСУ получат американские системы залпового огня, тогда они смогут уничтожать командные пункты и линии снабжения врага без страха быть уничтоженными контрбатарейной борьбой.

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В скором времени США могут принять решение о передаче украинской армии реактивных систем залпового огня M142 HIMARS или M270. Итальянский военный эксперт Томас Тейнер назвал, какие российские объекты могут стать целью для ВСУ.

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Американская армия обладает двумя видами РСЗО (MLRS) — колесные М142 и гусеничные М270. Они отличаются мобильностью и количеством ракет в пакете. Они имеют большое количество преимуществ над советскими/российскими "Ураганами" и "Смерчами".

Для перезарядки советских РСЗО нужно от 20 минут, если это "Ураган" и от 40 минут, если это "Смерчи". Перезарядка обоих американских РСЗО занимает всего 5 минут. Для приведения артиллерии в боевую готовность российской армии нужно:

составить огневые позиции по устаревшим картам

оптически навести пусковые установки

открыть огонь

[ + – ] Приведение

Вместе с перезарядкой "Смерчи/Ураганы" могут дать в лучшем случае один залп в час. Американским системам нужно 1 минуту, чтобы быть готовым к стрельбе:

дрон фиксирует цель

отправляет GPS-координаты на установку

установка готова вести огонь

Таким образом M142 или M270 способны делать 5-6 залпов в час.

Какие цели смогут поражать ВСУ с американскими MLRS?

Как утверждает автор, реальная дистанция максимальной стрельбы ракет превышает 70 км, однако он не может называть настоящую дальность. Плюс неизвестно, какие ракеты получит украинская армия. Однако в любом случае ВС РФ будет больно, считает Тейнер.

Эксперт также показал, куда смогут достать украинские военные в Херсонской области. Круги голубым цветом — это гаубицы М777 со снарядом М795, а желтым цветом — радиус действия MLRS с ракетами М31А1.

[ + – ] Радиус действия М777

[ + – ] Радиус действия MLRS

Одна установка сможет не только достать практически по любой российской позиции, но и сможет поражать важные пути сообщения — Антоновский мост возле Херсона и Каховскую дамбу возле Новой Каховки.

Украинские военные также смогут уничтожить ключевые узлы сообщения ВС РФ в Харьковской области в Волчанске и Купянске. Последняя в частности служит для снабжения группировки в Изюме.

На фото Тейнер обозначил радиус действия французских САУ "Цезарь" (желтый) и американских М777 (синий) в Харьковской области. А также отдельно радиус для РСЗО.

[ + – ] Радиус действия гаубиц и САУ

[ + – ] Дальность действия MLRS в Харьковской области

При этом не стоит даже переживать о контрбатарейной борьбе войск РФ. М142 и М270 настолько быстро стреляют и меняют позицию, что ВС РФ не будут успевать на них наводится. Единственный риск для РСЗО — дроны, поэтому рядом с ними нужно будет ставить средства ПВО.

[ + – ] Радиус действия М777 (синий) и Цезарь (зеленый) на востоке Украины

[ + – ] Радиус действия MLRS на востоке

Автор резюмирует: поставки американских РСЗО украинской армии может изменить динамику войны.

"Каждая русская атака будет отбита, каждая русская точка снабжения будет уничтожена. А мы уже знаем, что Россия не может продвинуться дальше, чем на 80-90 км пунктов снабжения", — подчеркивает автор.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон одобрил поставки РСЗО HIMARS Украине. Белый дом одобрил поставки ракет М31 GMLRS.

Из-за американского решения в РФ устроили истерику, сообщили в Офисе президента.