Вашингтон одобрил поставки РСЗО HIMARS Украине, — NYT

Украинские войска смогут запускать ракеты на дальность свыше 64 километров, а мощность боеприпасов эквивалентна 500-фунтовой авиабомбе.

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Белый дом одобрил поставку ракет M31 GMLRS и реактивных систем залпового огня HIMARS Украине — вооружение будет включено в следующий пакет американской военной помощи. Ожидается, что РСЗО помогут Вооруженным Силам Украины в боях на Донбассе. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщило издание New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

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О передаче тяжелого вооружения Штаты объявят на следующей неделе, сказал один из собеседников издания. Чиновники не уточнили, какие именно ракеты к РСЗО получит Украина, однако Пентагон чаще всего использует блоки M31 GMLRS — высокоточное оружие со спутниковым наведением, способное нести ракеты, мощность которых эквивалентна 500-фунтовой авиабомбе (около 226 кг — ред.). Дальность полета составляет более 64 километров, что сильно превышает радиус действия любой из машин, которые украинская армия использует на данный момент.

Также, согласно планам администрации президента США Джо Байдена, в пакет помощи будет включены РСЗО HIMARS, которые передвигаются на шасси колесных грузовиков, сообщили изданию американские чиновники. Журналисты отметили, что HIMARS способна переносить шесть ракет M31 либо одну более крупную управляемую ракету, а также может быстро передвигаться после выстрела.

Блок из предварительно загруженных в одноразовые пусковые трубы ракет может легко устанавливаться на грузовике. В российских системах ракеты должны загружаться по одной, поэтому преимущество в этом вопросе будет на украинской стороне. Все шесть ракет могут быть запущены в течение секунд и способны нанести противнику такой же ущерб, как и авиационный удар управляемыми боеприпасами.

В то же время Белый дом хочет убедиться, что США смогут обоснованно аргументировать, что новое вооружение предоставляется не с целью нанести удар вглубь территории РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны НАТО будут поставлять Украине тяжелое вооружение.

Тем временем, по данным российских СМИ, в Кремле обсуждают новый штурм Киева.