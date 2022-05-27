Страны НАТО будут поставлять Украине тяжелое вооружение, – глава МИД Великобритании

Главы МИД Чехии и Словакии опровергли закулисную следку об отмене передачи БМП и танков для ВСУ. А Великобритания требует укрепить границы Европы и восточное крыло Альянса.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Информация в немецких СМИ о негласной договоренности стран НАТО не передавать Украине тяжелое вооружение неправдива. Об этом сказала британский глава МИД Лиз Трасс после встречи с чешским коллегой Яном Липавским, пишет чешский портал idnes.cz.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Немецкое агентство DPA со ссылкой на депутата Бундестага Вольфганга Хельмиха сообщило якобы о непубличной договоренности НАТО не давать ВСУ некоторые виды тяжелой техники – БМП или танков производства стран Запада. НАТО боится прямой военной конфронтации с РФ и хочет свести такой риск к минимуму, написало агентство.

[ + – ] Трасс говорила о важности плана Маршалла для Украины

Трасс говорила о важности создания плана Маршалла для Украины и улучшении защиты границ Европы, включая Балканы. Трасс считает необходимым усилить восточное крыло НАТО. Она добавила, что Чехия направила в Украину танки Т-72 и другую тяжелую технику.

"Однозначно, эта информация не основана на реальных фактах. Украину поддерживают отдельные государства, у НАТО большой программы нет. Чехия гордится поддержкой Украины в военном отношении, помогает противостоять российской агрессии и участвует во всех проектах по мере возможности", — добавил Липавский.

Помощь ВСУ от Чехии и Словакии

Министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь рассказали о поставках оружия в Украину.

[ + – ] Чехия, Словакия и Польша – лидеры военной помощи для Украины

"Такой договоренности не существует. Я о ней ничего не знаю. Если бы кто-то из представителей альянса выступил с таким предложением, Чехия не поддержала бы его", – объяснила журналистам Чернохова.

Надь ничего не слышал о соглашении. Он оценил уровень поставок вооружений из США, Великобритании и Канады и усомнился в правдивости информации о договоренности НАТО. Чернохова отметила, что Чехия, Словакия и Польша – одни из лидеров помощи Украине.

Министры обсудили оптимизацию и продолжение отправки помощи ВСУ. Главы МИД вспомнили о совместном ремонте украинской военной техники на чешских и словацких компаниях. В Словакии ремонтируются десятки единиц техники.

Напомним, что в Офисе президента Украины призывают страны Запада быстрее отправить в Украину американские системы залпового огня MLRS. Этот стратегический шаг может изменить ход боевых действий.

В администрации президента США Джо Байдена думают над передачей Украине реактивной артиллерии M142 HIMARS. Вооружение способно стрелять 227-мм ракетами и баллистическими ракетами малой дальности ATACMS.

Помогают уничтожать российских оккупантов и самодвижимые гаубицы FH70 – они могут вести огонь каждые 10 секунд благодаря автоматической зарядке снарядов.