Страны НАТО неформально договорились не поставлять Украине танки и самолеты, — СМИ

По данным журналистов, Альянс опасается, что передача тяжелого оружия может быть воспринята Россией как вступление в войну.

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Страны-члены НАТО неформально договорились воздержаться от передачи Украине некоторых типов вооружений, в частности западных танков и самолетов. Об этом сообщает издание Die Zeit.

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Альянс опасается прямой военной конфронтации с Россией, риск этого должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, что РФ может расценить поставки западных танков и боевых самолетов как вступление в войну. Кремль может принять в ответ военные меры.

По информации издания, в Берлине приняли неформальное решение не передавать Украине танки и самолеты. Решение было принято в середине мая. При этом нет достоверной информации о том, это очередные оправдания Бундестага, почему они не передают оружие, или же это "вопиющее разгильдяйство", заявил лидер партии христианско-демократического союза Иоганн Вадефуль.

Вероятно, по этой причине канцлер Германии Олаф Шольц отказ компании Rheinmetall в поставке Украине танков и другого тяжелого оружия.

Однако в Альянсе постоянно анализируют риски и следят за развитием ситуации. Поэтому нельзя исключать, что в какой-то момент в Украину поступят и танки и истребители западных образцов.

На данный же момент придерживаются неформального правила не передавать столь тяжелое вооружение Украине. В частности, в издании пишут, что из-за этой договоренности в Польше отказались от идеи передать истребители МиГ-29 Украине.

Напомним, по данным Foreign Policy, Украине передали штурмовики Су-25. Их разобрали на детали в Европе, а затем передали украинской армии.

Также по данным WSJ, Чехия передала Украине партию ударных вертолетов Ми-24Д.