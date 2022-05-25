Украине передали штурмовики Су-25, - Foreign Policy

В ходе репортажа из координационного центра в Германии, журналист рассказал о том, как там решали вопрос передачи самолетов и вертолетов для ВВС Украины.

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Репортер Джек Детч побывал на базе в Германии, где 110 военных из 30 стран мира управляют поставками западного оружия в Украину. Он рассказал, что тут занимались вопросом передаче ВСУ вертолетов Ми-17 и штурмовиков Су-25. Об этом сообщает Foreign Policy.

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Задача центра — доставка артиллерии, танков, самолетов и других средств из сердца Европы в Украину для сражения на Донбассе.

ВВС Украины получили штурмовики Су-25

В репортаже, среди прочих деталей работы логистического центра, указывается, что в Украину передали самолеты Су-25. Указывается, что полевая группа в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17 для отправки в Украину. Количество переданной авиации не раскрывается.

Украина выбирает нужное оружие через приложение

В ноябре 2021 года для передачи быстроходных катеров Украине было совершено "всего лишь серию из 5000 телефонных звонков", Сейчас же работа центра стала более организованной. Вместо тысяч телефонных звонков теперь есть специальное приложение. Украинская сторона публикует запрос на оружие, а страны могут их подбирать и реализовать. После определения донора поставок, координационный центр определяет, каким способом доставить оружие Украине:

по земле по воздуху по железнодорожной дороге

Ныне потребности Украины расширились от стрелкового и ручного оружия по типу Javelin и Stinger до самолетов, танков и артиллерии.

Напомним, по данным СМИ, Чехия передала Украине партию ударных вертолетов Ми-24.

Также Литва готовит новый пакет военной помощи Украине — будут переданы БТРы, военные грузовики и внедорожники.