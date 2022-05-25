БТР, военные грузовики и внедорожники: Литва предоставит Украине военную помощь

По словам министра обороны Литвы, в скором времени в Украину должны приехать 20 БТР М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников.

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Литва предоставит Украине новую военную помощь для борьбы с российским вторжением. В скором времени должны прибыть 20 БТР М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, которые будут предназначены для разминирования территорий. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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"Мы готовим новую партию поддержки в Украину. 20 бронеавтомобилей М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для работ по разминированию) скоро будут доставлены в Украину. Литва стоит вместе с Украиной", — написал он.

Что известно о БТР М113

БТР М113 — американский легкий транспортер для оперативной доставки пехоты на поле боя, был создан в 1960-х для нужд армии США. Он имеет большой оперативный запас хода, аэротранспортабельность, возможность преодоления глубоких водных преград, хорошее бронирование, возможность транспортирования пехотного отделения и высокую проходимость.

Напомним, 23 мая состоялось онлайн-заседание "Рамштайн", на котором обсуждалась военная помощь Украине. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, встреча прошла успешно. Украина получит танки, вертолеты и ракетные системы, а в целом 20 стран объявили новые пакеты военной помощи.

Ранее, 22 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин передаст Киеву летальное оружие. Также упоминается о противотанковом вооружении и средствах перехвата.