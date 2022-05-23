"Рамштайн" прошел успешно: ВСУ получат танки, вертолеты и ракетные системы

По словам министра обороны Украины, онлайн-заседание прошло успешно. На следующей встрече он надеется отрапортовать результаты работы новым оружием.

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Сегодня, 23 мая в онлайн-формате состоялось заседание в формате "Рамштайн" министров обороны Украины и 47 стран мира. Алексей Резников сообщает, что встреча прошла успешно.

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Глава оборонного ведомства Украины поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за лидерство в формате "Рамштайн".

"На нашей следующей встрече я ожидаю сообщить о результатах использования систем, которые обсуждали сегодня партнеры, они должны изменить правила игры на поле боя!", — отметил Резников.

На встрече Остин отметил, что после итогов первого заседания в Украину поступили гаубицы М777 всего за 4 недели. Великобритания передала ракеты и системы ПВО малой дальности. Многие страны проводят тренировочные миссии для бойцов ВСУ, что меняет ситуацию на поле битвы в реальном времени.

Во второй встрече впервые присутствовали министры обороны Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово.

Какое оружие получит украинская армия?

Остин поблагодарил Чехию за передачу Украине ударных вертолетов, танков и ракетных систем. Также Италия, Греция, Норвегия и Польша передали украинской армии артиллерийские системы и боеприпасы.

В передаче вооружений глава Пентагона отметил Соединенное королевство, которое помогает координировать военную помощь, а также поставлять собственную.

В целом 20 стран объявили новые пакеты помощи в области безопасности для Украины, включая бронетехнику.

Напомним, президент Зеленский отмечал, что ожидает от встречи решение о передаче РСЗО MLRS Украине. Также Дания согласилась передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon для защиты береговой линии.

Ранее Чехия передала Украине танки Т-72. Взамен они получат немецкие "Леопарды".