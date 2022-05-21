Ожидаем позитива, — Зеленский о передаче американских РСЗО MLRS Украине

Ракетная система залпового огня способна наносить удар тактическими ракетами на дальность до 300 км.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Португалии Антониу Кошту заявил, что ожидает положительного решения о передаче реактивных систем залпового огня MLRS армии. Об этом передает "Укринформ".

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В понедельник будет проходить онлайн-встреча министров обороны свыше 40 стран. Ее в СМИ прозвали "Рамштайн-2". По словам президента, на ней может быть принято решение о передаче Украине РСЗО MLRS.

"Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский.

Также президент добавил, что тем странам, которые боятся давать оружие Украине из-за его возможного использования на РФ, напомнил, что война ведется на украинской территории. И если кто-то в Европе привык к оккупированному Донбассу, то это не очень хорошая привычка.

"Не нужно бояться – надо объединяться. Объединение – это то, чего боится Российская Федерация. Она опасается крепкого объединения, что Европейский Союз и Соединенные Штаты будут действовать как один организм", — резюмировал президент.

[ + – ] M270 MLRS способна запускать баллистические ракеты на 300 км Фото: Википедия

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня) — это универсальная пусковая установка армии США. В зависимости от версии, дальность стрельбы может достигать 70 км ракетами М30 и М31 или до 300 км, если это версия для баллистических ракет ATACMS. Как пишет ВВС, если Украина получит эти установки, то ВСУ получают значительно более мощную "долгую руку" для ракетных войск. Дальности хватит, чтобы достичь Крымского моста.

Напомним, 26 апреля гендиректор фонда "Повернись живим" заявил, что американские М142 HIMARS уже в Украине. Однако эта информация не подтвердилась.

13 мая на видео попали РСЗО "Вампир" производства Чехословакии и аналога советских "Градов".