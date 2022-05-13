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Военный Фокус Российско-украинская война

Чехословацкие "Вампиры" засветились на первом видео в Украине

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Фото: Defense News | RM-70

По данным открытых источников, Украина получила 20 установок RM-70. Это аналог советских "Градов", но с большим разнообразием ракет.

В социальных сетях опубликовали видео реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire — чехословацкого аналога БМ-21 "Град". Об этом сообщает Милитарный.

122-мм система попала на видео на украинской территории. Автор видео не раскрывает деталей, где оно было снято, говоря лишь о том, что вот так "крутые пацаны едут".

РСЗО Vampire — это разработка 1970-х годов. Изготавливалась на заводе Дубница-над-Вахом в Словакии. Ныне в стране продолжают выпускать РСЗО, но с американской системой.

В качестве шасси у "Вампира" чешское Tatra T813. В качестве ракет могут использоваться как советские разработки, так и чехословацкие неуправляемые ракеты:

  • JROF — дальность 20,75 км
  • JROF-K — дальность 11 км
  • Trnovnik с касетной головной частью — дальность 17,5 км
  • "Kuš" с пятью противопехотными минами PPMI-S1
  • "Krizhna-R" с 4 противотанковыми минами с дальностью 19,4 км.

Напомним, о передаче РСЗО стало известно 15 апреля. Речь шла о поставке 20 "Вампиров" Украине.

13 мая стало известно, что САУ Dana также уже пребывают в Украине. Один из военных опубликовал видео движения артиллерии в лесу.