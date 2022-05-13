Самоходные 152-мм САУ Dana уже в украинских лесах (видео)
Всего Украина получила 20 таких САУ. Их дальность стрельбы составляет 20 км.
Мы . Мы из Украины
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В социальных сетях появилось видео со 152-мм САУ Dana в Украине. Об этом сообщает Милитарный.
По ролику непонятно, используют артустановки на фронте или это их передвижение на полигонах ВСУ для пополнения новых подразделений. На видео видно лишь передвижение САУ Dana где-то в лесополосе или посадке.
САУ vz.77 Dana была разработана в конце 1970-х годах в бывшей Чехословакии. Производили их на предприятии ZTS Dubnica в Туренчине на территории современной Словакии.
Самоходные артустановки эксплуатировались в ряде стран социалистического лагеря — Польше и Советском союзе. В СССР закупили САУ для испытаний, но после его развала Dana утилизировали. Чехия и Словакия унаследовали определенное количество САУ, которые теперь продают. Украина получила 20 единиц САУ.
Основные характеристики САУ Dana:
- боекомплект — 60 снарядов
- максимальная дальность стрельбы — 20 км
- максимальная скорость по полю — 80 км/ч
Напомним, в сети появилось первое видео успешного применения гаубиц М777А2 на востоке Украины.
15 апреля стало известно, что Чехия передала Украине 20 САУ Dana и столько же РСЗО Vampire.