Самоходные 152-мм САУ Dana уже в украинских лесах (видео)

Всего Украина получила 20 таких САУ. Их дальность стрельбы составляет 20 км.

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В социальных сетях появилось видео со 152-мм САУ Dana в Украине. Об этом сообщает Милитарный.

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По ролику непонятно, используют артустановки на фронте или это их передвижение на полигонах ВСУ для пополнения новых подразделений. На видео видно лишь передвижение САУ Dana где-то в лесополосе или посадке.

САУ vz.77 Dana была разработана в конце 1970-х годах в бывшей Чехословакии. Производили их на предприятии ZTS Dubnica в Туренчине на территории современной Словакии.

Самоходные артустановки эксплуатировались в ряде стран социалистического лагеря — Польше и Советском союзе. В СССР закупили САУ для испытаний, но после его развала Dana утилизировали. Чехия и Словакия унаследовали определенное количество САУ, которые теперь продают. Украина получила 20 единиц САУ.

Основные характеристики САУ Dana:

боекомплект — 60 снарядов максимальная дальность стрельбы — 20 км максимальная скорость по полю — 80 км/ч

Напомним, в сети появилось первое видео успешного применения гаубиц М777А2 на востоке Украины.

15 апреля стало известно, что Чехия передала Украине 20 САУ Dana и столько же РСЗО Vampire.