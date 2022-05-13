Самохідні 152 мм САУ Dana вже в українських лісах (відео)

Загалом Україна отримала 20 таких САУ. Їхня дальність стрільби становить 20 км.

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У соціальних мережах з'явилося відео зі 152-мм САУ Dana в Україні. Про це повідомляє Мілітарний.

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Завдяки ролику незрозуміло, чи використовують артустановки на фронті, чи це їхнє пересування на полігонах ЗСУ для поповнення нових підрозділів. На відео видно лише пересування САУ Dana десь у лісосмузі чи посадці.

САУ vz.77 Dana розроблена наприкінці 1970-х років у колишній Чехословаччині. Виробляли їх на підприємстві ZTS Dubnica у Тренчині на території сучасної Словаччини.

Самохідні артустановки експлуатували в низці країн соціалістичного табору — Польщі та Радянському союзі. У СРСР закупили САУ для випробувань, але після розпаду Dana утилізували. Чехія та Словаччина успадкували певну кількість САУ, які тепер продають. Україна одержала 20 одиниць САУ.

Основні характеристики САУ Dana:

боєкомплект — 60 снарядів; максимальна дальність стрільби — 20 км; максимальна швидкість по полю — 80 км/год.

Нагадаємо, в мережі з'явилося перше відео успішного застосування гаубиць М777А2 на сході України.

15 квітня стало відомо, що Чехія передала Україні 20 САУ Dana та стільки ж РСЗВ Vampire.