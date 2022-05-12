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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗМІ показали кадри успішного застосування американських гаубиць М777: знищено ворожу САУ

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американські гаубиці на сході
М777А2 працюють на сході України

Гаубиця влучним пострілом знищила російську "Акацію"

Українські військові продовжують застосовувати американські гаубиці М777. Нове відео застосування озброєння опублікував головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

За словами журналіста, у розпорядженні ЗСУ перебувають М777А2. Їхнє ефективне застосування він показав на відео. Розрахунок знищив російську самохідну артустановку 2С3 "Акація", що відобразив безпілотник.

Бутусов зазначає, що передані гаубиці перебувають у відмінному стані, а українські військові чудово засвоїли її застосування.

робота м777
Момент ураження ворожої САУ

"Надзвичайно висока точність, ефективність, якість, сучасні боєприпаси, сучасна гаубиця. Великі втрати для російської армії", — наголосив головний редактор.

Він також додав, що її застосовують на сході України. Момент пострілу замилили, щоб не розкривати позицію.

Нагадаємо, 9 травня з'явилося перше відео роботи американських гаубиць М777 на Донбасі. На озброєнні ЗСУ буде майже 100 таких знарядь.

2 травня Пентагон опублікував кадри навантаження гаубиць М777 для ЗСУ. В Україну доставили вже абсолютну більшість знарядь.