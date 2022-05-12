ЗМІ показали кадри успішного застосування американських гаубиць М777: знищено ворожу САУ

Гаубиця влучним пострілом знищила російську "Акацію"

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Українські військові продовжують застосовувати американські гаубиці М777. Нове відео застосування озброєння опублікував головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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За словами журналіста, у розпорядженні ЗСУ перебувають М777А2. Їхнє ефективне застосування він показав на відео. Розрахунок знищив російську самохідну артустановку 2С3 "Акація", що відобразив безпілотник.

Бутусов зазначає, що передані гаубиці перебувають у відмінному стані, а українські військові чудово засвоїли її застосування.

[ + – ] Момент ураження ворожої САУ

"Надзвичайно висока точність, ефективність, якість, сучасні боєприпаси, сучасна гаубиця. Великі втрати для російської армії", — наголосив головний редактор.

Він також додав, що її застосовують на сході України. Момент пострілу замилили, щоб не розкривати позицію.

Нагадаємо, 9 травня з'явилося перше відео роботи американських гаубиць М777 на Донбасі. На озброєнні ЗСУ буде майже 100 таких знарядь.

2 травня Пентагон опублікував кадри навантаження гаубиць М777 для ЗСУ. В Україну доставили вже абсолютну більшість знарядь.