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Военный Фокус Российско-украинская война

СМИ показали кадры успешного применения американских гаубиц М777: уничтожена вражеская САУ

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американские гаубицы на востоке
М777А2 работают на востоке Украины

Гаубица точным выстрелом уничтожила российскую "Акацию"

Украинские военные продолжают применять американские гаубицы М777. Новое видео применения вооружения опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По словам журналиста, в распоряжении ВСУ находятся М777А2. Их эффективное применение он показал на видео. Расчет уничтожил российскую самоходную артустановку 2С3 "Акация", что запечатлел беспилотник.

Бутусов отмечает, что переданные гаубицы находятся в отличном состоянии, а украинские военные отлично усвоили ее применение.

работа м777
Момент поражение вражеской САУ

"Чрезвычайно высокая точность, эффективность, качество, современные боеприпасы, современна гаубица. Большие потери для российской армии", — подчеркнул главный редактор.

Он также добавил, что ее применяют на востоке Украины. Момент выстрела замылили, чтобы не раскрывать позицию.

Напомним, 9 мая появилось первое видео работы американских гаубиц М777 на Донбассе. На вооружении ВСУ будет около 100 таких орудий.

2 мая Пентагон опубликовал кадры погрузки гаубиц М777 для ВСУ. В Украину доставили уже абсолютное большинство орудий.