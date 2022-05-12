СМИ показали кадры успешного применения американских гаубиц М777: уничтожена вражеская САУ

Гаубица точным выстрелом уничтожила российскую "Акацию"

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные продолжают применять американские гаубицы М777. Новое видео применения вооружения опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам журналиста, в распоряжении ВСУ находятся М777А2. Их эффективное применение он показал на видео. Расчет уничтожил российскую самоходную артустановку 2С3 "Акация", что запечатлел беспилотник.

Бутусов отмечает, что переданные гаубицы находятся в отличном состоянии, а украинские военные отлично усвоили ее применение.

[ + – ] Момент поражение вражеской САУ

"Чрезвычайно высокая точность, эффективность, качество, современные боеприпасы, современна гаубица. Большие потери для российской армии", — подчеркнул главный редактор.

Он также добавил, что ее применяют на востоке Украины. Момент выстрела замылили, чтобы не раскрывать позицию.

Напомним, 9 мая появилось первое видео работы американских гаубиц М777 на Донбассе. На вооружении ВСУ будет около 100 таких орудий.

2 мая Пентагон опубликовал кадры погрузки гаубиц М777 для ВСУ. В Украину доставили уже абсолютное большинство орудий.