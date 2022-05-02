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Военный Фокус Российско-украинская война

Пентагон опубликовал кадры погрузки гаубиц М-777 для украинской армии (видео)

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м777 для всу
М-777 Украине

На борт транспортных самолетов С-17 погрузили партию гаубиц. Всего США анонсировала поставку 100 единиц M777.

Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовали видео погрузки гаубиц М777 на самолет для передачи их Украине. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Персонал корпуса морской пехоты и Военно-воздушные силы погружают гаубицы М777 на борт транспортных самолетов С-17 Glomebaster III. Погрузка проходила с резервной базы "March" в апреле 2022 года.

М777 — это легкие гаубицы калибром 155-мм. Они имеют скорострельность от 2 до 5 выстрелов в минуту. В зависимости от типа снаряда, способна вести стрельбу на дистанции 24 км. При использовании улучшенных снарядов М1156 Precision Guidance Kit дальность увеличится до 30 км. Всего США анонсировали передачу 100 гаубиц в украинскую армию. Один артдивизион в ВСУ состоит из 12 установок.

Подкаст о передаче артиллерии в Украину

Напомним, 29 апреля в США отправили партию боеприпасов к гаубицам М777. Их также передадут в рамках военной помощи Украине.

27 апреля Австралия отправила в Украину партию гаубиц М777.