Австралия отправила в Украину партию гаубиц М777 (фото)
Премьер-министр Моррисон подчеркнул, что его страна и дальше будет искать возможности для оказания оперативной военной помощи ВСУ.
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Минобороны Австралии направило в Украину шесть 155-мм гаубиц M777 и боеприпасы к ним. Об этом сообщает Defbrief.
Австралия передает украинской армии шесть гаубиц и снаряды к ним для поддержки обороны от российского вторжения. 26 апреля на базе ВВС Великобритании в Квинсленде на самолет C-17A Globemaster III погрузили и отправили орудия.
"Правительство Австралии продолжит поиск возможностей для дальнейшей военной помощи там, где оно сможет оперативно предоставить необходимые возможности Вооруженным силам Украины", — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
М777 — это легкие гаубицы 155-мм калибра. Имеет скорострельность от 2 до 5 выстрелов в минуту. В зависимости от типа снаряда способна вести стрельбу на дистанции 24 км. При использовании улучшенных снарядов М1156 Precision Guidance Kit дальность увеличится до 30 км.
Напомним, Фокус детально описывал, кто и сколько передаст Украине артиллерии.
23 апреля стало известно, что Канада передала Украине гаубицы М777 и высокоточные снаряды Excallibur.