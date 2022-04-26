Хватит на несколько бригад: сколько артиллерии получит украинская армия из Запада (фото)

Битва за Донбасс проходит в степях востока Украины, где больший вес имеют танки и артиллерия. ВСУ должны иметь достаточно оружия для эффективной защиты.

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На минувшей неделе страны Запада начали анонсировать поставку тяжелого оружия — гаубицы, САУ и РСЗО в скором времени станут в строй украинского войска. Фокус разбирался, кто и сколько передаст артиллерии для ВСУ.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, освободить тот же Мариуполь украинская армия сейчас не может из-за недостатка тяжелых вооружений. Также по мнению аналитиков, на Донбассе будет решаться исход войны. На востоке Украины степь, поэтому там проще применять танки. Массированные артиллерийские удары — это один из базисов в российской армии, поэтому ВСУ должно иметь возможность наносить превентивные удары. Для этого необходимы дальнобойные САУ, гаубицы и средства разведки.

Какие САУ получит Украина?

США — САУ М109 Великобритания — заявлена дальнобойная артиллерия Франция — 12 САУ Caesar (Цезарь) Польша — 20 САУ "Гвоздика" Нидерланды — до 24 САУ PzH 2000 Чехия — свыше 20 САУ Dana и Dana M2 Бельгия — до 24 САУ M109A4BE Словакия — 18 САУ Zuzana

[ + – ] Американские М109А6 Paladin

Некоторые из этих самоходных артиллерийских установок являются еще советскими как САУ "Гвоздика". Вместе с тем Франция и Словакия передают новейшие образцы вооружений. "Цезарь" принят на вооружение в 2007 году. Максимальная дальность стрельбы составит 42 км.

[ + – ] САУ Zuzana

Какие гаубицы и снаряды получит ВСУ?

Отдельно стоит отметить снаряды Excallibur — это высокоточные 155-мм снаряды, которые наводятся по GPS. Их точность стрельбы составляет 92% с отклонением меньше 4 метров. Стоимость одного снаряда составляет 112 тысяч долларов. Дальность стрельбы — до 60 км. Их передаст Канада вместе с гаубицами. К другому вооружению также будут идти десятки тысяч натовских снарядов.

Вооруженные силы Украины получают:

Эстония — 9 гаубиц Д-30 США — 90 гаубиц М198 и М777 Канада — 4 гаубицы М777

[ + – ] Гаубица М-777

Реактивные системы залпового огня

Кроме САУ и гаубиц ВСУ уже получили или получают РСЗО из Чехии и США. В процессе получения находятся M142 HIMARS. Также из Чехии прибыли десятки установок RM-70 Vampire — это чехословацкий аналог советских "Градов". Однако их можно гораздо быстрее перезаряжать. Польша передала свыше 20 РСЗО "Град".

Директор фонда "Повернись живим" Тараса Чмут опубликовал в Твиттере фото установки.

"Говорят, где-то на Харьковщине хотят пожелать хорошего утра северным соседям и их не денафицированным городам", — написал Чмут.

Однако на изображении М142 с тактической ракетой ATACMS. Это дальнобойная ракета с дальностью стрельбы до 300 км. Официально заявлялось о поставках М142, но с ракетами М26 с направляющими на 6 ракет, которые летят на 32-45 км.

[ + – ] РСЗО M142 с 6 пусковыми установками

Вероятно, Украина получила и тактические ракеты ATACMS.

Напомним, немецкая Rheinmetall заявила о готовности поставок 80 Леопардов Украине. Теперь нужно разрешение на поставки от канцлера Олафа Шольца. Также в Польше подтвердили поставки танков Т-72 для ВСУ.