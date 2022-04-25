Польша передала Украине танки Т-72, — премьер-министр Моравецкий (видео)

Точного количества переданных танков Моравецкий называть не стал. Однако известно, что взамен польская армия получит британские Challenger.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинской армии были переданы танки. Об этом он рассказал в эфире Polsat.

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По словам премьер-министра, Польша подарила танки Украине, однако называть точное количество переданной бронетехники Моравецкий не стал. Он утвердительно ответил на вопрос ведущего, правдиво ли заявление премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Польша передала танки ВСУ.

"Да, Польша подарила танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве", — заявил Моравецкий.

Взамен переданной техники польская армия получит британские танки Challenger. Также он отметил, что вопрос о передаче МиГ-29 Украине уже не актуален. Таких просьб или требований с украинской стороны не поступает.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Словения передаст Украине десятки танков Т-72. Также в Чехии начнут проводить капремонт украинской бронетехники. Первый контракт уже подписан.