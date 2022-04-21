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Военный Фокус Российско-украинская война

Словения отправит в Украину большое количество боевых танков Т-72, — DPA

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Танк Т-72
Танк Т-72

По информации журналистов, в обмен на танки Любляна получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs. При этом точное количество передаваемых Украине танков не называется.

Правительство Германии готовит обмен техникой со Словенией для предоставления тяжелого вооружения Украине. Украине передадут большое количество советских боевых танков Т-72. За это страна получит боевую машину пехоты Marder и колесную бронемашину Fuchs от Берлина. Об этом сообщает немецкое издание DPA со ссылкой на источники из правительственных кругов.

Танки Т-72 уже используются украинской армией, поэтому бойцы не требуют обучения. По информации журналистов, Словения также запросила у Германии более современную технику в качестве компенсации, в том числе немецкий боевой танк Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт рассказала, что немецкое правительство готовит "кольцевой" обмен со странами ЕС и НАТО для поставок оружия в Украину. Процедура обмена предусматривает, что страны ЕС и Альянса предоставляют советское оружие из запасов, а Германия затем поставляет замену.

"В настоящее время мы ведем переговоры, и сейчас они продвигаются очень быстро", — сказала Ламбрехт.

Она заявила, что Германия будет тренировать украинских солдат на немецких танковых гаубицах Panzerhaubitze 2000. Ранее сообщалось, что Panzerhaubitze 2000 будут доставлены в Украину из Нидерландов. Германия не может этого сделать. По словам Ламбрехт, "бундесвер не так оснащен".

"Но там, где мы можем обеспечить обучение, мы это сделаем", — заявила она.

Напомним, 21 апреля Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова отправить в Украину тяжелое вооружение. Однако раскритиковала канцлера Олафа Шольца за затягивание поставок оружия.

Ранее, 20 апреля СМИ сообщали, что Нидерланды поставят в Украину Panzerhaubitze 2000, а Германия — боеприпасы к ним, а также обучит украинских военных этим самоходные артиллерийские системы.