Словения отправит в Украину большое количество боевых танков Т-72, — DPA

По информации журналистов, в обмен на танки Любляна получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs. При этом точное количество передаваемых Украине танков не называется.

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Правительство Германии готовит обмен техникой со Словенией для предоставления тяжелого вооружения Украине. Украине передадут большое количество советских боевых танков Т-72. За это страна получит боевую машину пехоты Marder и колесную бронемашину Fuchs от Берлина. Об этом сообщает немецкое издание DPA со ссылкой на источники из правительственных кругов.

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Танки Т-72 уже используются украинской армией, поэтому бойцы не требуют обучения. По информации журналистов, Словения также запросила у Германии более современную технику в качестве компенсации, в том числе немецкий боевой танк Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт рассказала, что немецкое правительство готовит "кольцевой" обмен со странами ЕС и НАТО для поставок оружия в Украину. Процедура обмена предусматривает, что страны ЕС и Альянса предоставляют советское оружие из запасов, а Германия затем поставляет замену.

"В настоящее время мы ведем переговоры, и сейчас они продвигаются очень быстро", — сказала Ламбрехт.

Она заявила, что Германия будет тренировать украинских солдат на немецких танковых гаубицах Panzerhaubitze 2000. Ранее сообщалось, что Panzerhaubitze 2000 будут доставлены в Украину из Нидерландов. Германия не может этого сделать. По словам Ламбрехт, "бундесвер не так оснащен".

"Но там, где мы можем обеспечить обучение, мы это сделаем", — заявила она.

Напомним, 21 апреля Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова отправить в Украину тяжелое вооружение. Однако раскритиковала канцлера Олафа Шольца за затягивание поставок оружия.

Ранее, 20 апреля СМИ сообщали, что Нидерланды поставят в Украину Panzerhaubitze 2000, а Германия — боеприпасы к ним, а также обучит украинских военных этим самоходные артиллерийские системы.