Словенія відправить в Україну велику кількість бойових танків Т-72, — DPA

За інформацією журналістів, в обмін на танки Любляна отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs. При цьому точна кількість танків, що передаються Україні, не називається.

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Уряд Німеччини готує обмін технікою зі Словенією для надання важкого озброєння Україні. Україні передадуть велику кількість радянських бойових танків Т-72. За це країна отримає бойову машину піхоти Marder і колісну бронемашину Fuchs від Берліна. Про це повідомляє німецьке видання DPA з посиланням на джерела урядових кіл.

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Танки Т-72 вже використовуються українською армією, тож бійці не вимагають навчання. За інформацією журналістів, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку як компенсацію, зокрема німецький бойовий танк Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma.

Міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт розповіла, що німецький уряд готує "кільцевий" обмін із країнами ЄС і НАТО для постачання зброї в Україну. Процедура обміну передбачає, що країни ЄС та Альянсу надають радянську зброю із запасів, а Німеччина потім постачає заміну.

"Наразі ми ведемо переговори, і зараз вони просуваються дуже швидко", — сказала Ламбрехт.

Вона заявила, що Німеччина тренуватиме українських солдат на німецьких танкових гаубицях Panzerhaubitze 2000. Раніше повідомлялося, що Panzerhaubitze 2000 буде доставлено до України з Нідерландів. Німеччина неспроможна це зробити. За словами Ламбрехт, "бундесвер не так оснащений".

"Але там, де ми можемо забезпечити навчання, ми це зробимо", — заявила вона.

Нагадаємо, 21 квітня Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова відправити в Україну важке озброєння. Проте розкритикувала канцлера Олафа Шольца за затягування постачання зброї.

Раніше, 20 квітня, ЗМІ повідомляли, що Нідерланди поставлять в Україну Panzerhaubitze 2000, а Німеччина — боєприпаси до них, а також навчить українських військових користуватися цими самохідними артилерійськими системами.