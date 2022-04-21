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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Словенія відправить в Україну велику кількість бойових танків Т-72, — DPA

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Танк Т-72
Танк Т-72

За інформацією журналістів, в обмін на танки Любляна отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs. При цьому точна кількість танків, що передаються Україні, не називається.

Уряд Німеччини готує обмін технікою зі Словенією для надання важкого озброєння Україні. Україні передадуть велику кількість радянських бойових танків Т-72. За це країна отримає бойову машину піхоти Marder і колісну бронемашину Fuchs від Берліна. Про це повідомляє німецьке видання DPA з посиланням на джерела урядових кіл.

Танки Т-72 вже використовуються українською армією, тож бійці не вимагають навчання. За інформацією журналістів, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку як компенсацію, зокрема німецький бойовий танк Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma.

Міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт розповіла, що німецький уряд готує "кільцевий" обмін із країнами ЄС і НАТО для постачання зброї в Україну. Процедура обміну передбачає, що країни ЄС та Альянсу надають радянську зброю із запасів, а Німеччина потім постачає заміну.

"Наразі ми ведемо переговори, і зараз вони просуваються дуже швидко", — сказала Ламбрехт.

Вона заявила, що Німеччина тренуватиме українських солдат на німецьких танкових гаубицях Panzerhaubitze 2000. Раніше повідомлялося, що Panzerhaubitze 2000 буде доставлено до України з Нідерландів. Німеччина неспроможна це зробити. За словами Ламбрехт, "бундесвер не так оснащений".

"Але там, де ми можемо забезпечити навчання, ми це зробимо", — заявила вона.

Нагадаємо, 21 квітня Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова відправити в Україну важке озброєння. Проте розкритикувала канцлера Олафа Шольца за затягування постачання зброї.

Раніше, 20 квітня, ЗМІ повідомляли, що Нідерланди поставлять в Україну Panzerhaubitze 2000, а Німеччина — боєприпаси до них, а також навчить українських військових користуватися цими самохідними артилерійськими системами.