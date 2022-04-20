Нідерланди поставлять Україні гаубиці PzH 2000, а Німеччина — боєприпаси до них, — Bloomberg

За інформацією журналістів, німецька сторона також забезпечить навчання українських військових для використання цих самохідних артилерійських систем.

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Нідерланди відправляють в Україну самохідні скорострільні артилерійські системи PzH 2000, у той час як Німеччина забезпечить навчання користування ними для українських військових, а також необхідні для цієї зброї 155-мілімітрові боєприпаси. Про це з посиланням на анонімного високопосадовця в середу, 20 квітня, повідомляє американське агентство Bloomberg.

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Співрозмовник видання уточнив, що навчання пройде на території Польщі чи Німеччини, оскільки в Україні провести його через повномасштабну війну з РФ неможливо.

Також джерело журналістів заявило, що замість того, щоб безпосередньо постачати важку військову техніку Україні, ФРН має намір надати танки та бронетехніку країнам Східної Європи, які, зі свого боку, відправлять на українську територію техніку радянського зразка, з якою Збройні сили вже знайомі. За словами чиновника, зараз ведуться переговори про те, які союзники Німеччини по НАТО у Східній Європі постачатимуть Україну озброєнням.

Що стосується PzH 2000, то ця самохідна артилерійська система є гаубицею закритого типу на гусеничному шасі, яке побудоване на базі вузлів та агрегатів танка Leopard-2, для пострілів використовуються снаряди роздільної зарядки, традиційні для армій країн НАТО. Стовбур установки довжиною 52 калібру оснащений дульним гальмом, ежектором із нарізним каналом і зарядною камерою, повідомляє портал "Мілітарний".

Нагадаємо, нещодавно Чехія передала Україні нову партію озброєння, до якої увійшли реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire та САУ Dana.

Раніше ми писали про те, що Україна може протиставити російській артилерії, яка є головним фактором у наступі військ країни-агресора.