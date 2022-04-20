Артилерія – вирішальний фактор в атаці ЗС РФ на Донбасі: що протиставить ЗСУ (фото)

Росія у своїй доктрині використовує масовані артилерійські удари перед початком атаки, щоб дезорієнтувати та дестабілізувати ворога. Проте українська армія має способи нівелювати дії військ РФ.

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У міру нового наступу Росії на сході України все більшу роль у процесі атак має артилерія. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Здатність завдавати масованих ударів засобами далекого ураження зіграє величезну роль в успіху битви за Донбас. Як пишуть журналісти, безладний масований вогонь є ключовим елементом радянської / російської військової доктрини. Мета таких обстрілів — знищення, дезорієнтація і дестабілізація противника перед наступом.

Артилерія — універсальний інструмент

Як заявив виданню колишній капітан армійської артилерії США Коннор Крехан, артилерія має багато переваг:

знищення живої сили;

знищення техніки;

знищення бойових позицій.

За словами співрозмовника видання з Пентагону, в РФ достатньо далекобійної артилерії. ЗС РФ зберегли 80% установок.

ЗС РФ завдадуть серйозних проблем на Донбасі

Пентагон спостерігає за перекиданням російських військ на Донбасі. Представник міноборони заявив, що там відбуваються справжні наземні наступи з підтримкою артилерії.

За 8 років війни у зоні ООС, ЗС РФ окопалися на лінії розмежування. Тому так легко забезпечувати шляхи постачання, а самі вони коротші. Однак у Пентагоні стверджують, що це не означає, що Кремлю вдалося подолати всі проблеми з логістикою та забезпеченням.

"Російська артилерія може стріляти на дальність від 30 миль (48 км) до 50 (120 км) використовуючи РСЗВ "Ураган". Найбільші російські ракети можуть стріляти далі вищезазначених 50 миль. Єдиний спосіб зупинити: знайти їх (за допомогою радарів протидії вогню або безпілотників), а потім обстріляти їх", — пише ексгенерал-лейтенант сухопутних військ у Європі Марк Гертлінг.

Він також зазначив, що ЗСУ має артилерію та засоби РСЗВ, але вони не настільки потужні, як в РФ.

Україні є що протиставити

Як зазначає Гертлінг, Україна має американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36. Вони призначені для виявлення позицій російської артилерії. За словами колишнього військового, Україна показала себе дуже компетентною у використанні радарів під час розвідки та наведення на позиції ворожих військ.

Нещодавно США надіслали Україні 10 додаткових систем AN/TPQ-36 у межах пакету допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Ці радари на озброєнні ЗСУ перебувають уже 7 років. За цей час українські військові навчилися їх дуже ефективно застосовувати.

[ + – ] AN/TPQ-36 на озброєнні ЗСУ з 2015 року

У Пентагоні також додали, що незважаючи на чисельну перевагу російських військ, ЗСУ мають бойову силу для відбиття нападу.

"Українці також мають більшу частину своєї бойової могутності, яка все ще доступна і все ще перебуває в бою. І важливо пам'ятати, що вони щодня поповнюються різними системами та зброєю, і що цей потік триватиме", — заявило джерело.

[ + – ] Артилерія ЗСУ

Чиновник стверджує, що всі заяви про те, що росіяни незабаром захоплять Донбас і Маріуполь виглядають інакше.

"Люди кажуть, що ось Маріуполь впаде. Неминуче Донбас буде взято росіянами. Ми не бачимо це так. І ми робимо все можливе, щоб переконатися, що це не неминуче", — заявило джерело.

Тим більше, що ЗСУ за 8 років добре знають територію у зоні ООС. Там збудовано потужну лінію оборони, зв'язок і логістичні ланцюжки.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Гайдая, російські війська вивозять вантаж 200 КАМАЗами після вчорашніх спроб йти в атаку.

У Генштабі повідомляли про ознаки початку битви за Донбас. Основні напрямки ударів — Слов'янськ, Барвінкове, Рубіжне, Лисичанськ і Маріуполь.