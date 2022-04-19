Битва за Донбас почалася: що відомо та які основні напрямки ударів ЗС РФ (карти)

Російські військові атакують відразу в кількох напрямках — Ізюм із метою піти на Барвінкове та Слов'янськ. Маріуполь силами 10-14 тис. військ та в Запорізькій області.

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 квітня заявив, що розпочалася битва за Донбас.

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Російські війська розпочали активні дії на сході України, а також посилили обстріл по Миколаївській області та по Харкову.

"Скільки б туди не зганяли російських військових, ми боротимемося. Ми захищатимемося. Ми будемо це робити щодня. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба", — наголосив український президент.

[ + – ] Володимир Зеленський про початок битви за Донбас

Битва за Донбас — що передувало

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 29 березня заявив, що війська РФ зосередяться на захопленні Донбасу. Він наголосив, що "основні завдання першого етапу операції" виконані.

Російська армія зазнала військової поразки в битві за Київ, Чернігів та Суми. Підрозділи вивели до Білорусі та Росії. Після цього стало відомо, що Росія почала виводити з Білорусі авіацію. Виявилося, що її перекинули на територію Курської та Воронезької областей, щоб вона взяла участь у битві на Донбасі.

На той момент український Генштаб оцінював втрати російських солдатів на рівні 17 200.

Після заяви глави російського оборонного відомства розпочалася підготовка військ РФ до наступу на Донбасі, включаючи приазовський Маріуполь.

Битва за Донбас — основні напрямки атаки

Генеральний штаб ЗСУ назвав основні напрямки, де тривають бої в зоні ООС.

Слобожанщина — удари по Харкову. Спроба наступу ЗС РФ в Ізюмському напрямку за напрямком Ізюм-Слов'янськ та Ізюм-Барвінкове. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, там зосереджено 25 тисяч військ.

[ + – ] Напрямки атаки військ РФ на Ізюмському напрямку

На Донецькому напрямку ворог концентрує сили для захоплення Лиману, Кремінної, де тривають вуличні бої, Попасної та Рубіжного.

За даними джерел Фокусу, Попасну та Рубіжне контролює ЗСУ, у населених пунктах тривають важкі бої. Атаки ворога відбиті.

[ + – ] ЗС РФ хочуть оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, інформація про те, що Кремінну захопили, — неправдиві. Бої за населений пункт тривають, проте вони точаться на вулицях міста.

Війська РФ також атакували Гуляйполе в Запорізькій області.

[ + – ] Атака Гуляйполя в Запорізькій області

За словами Арестовича, ЗС РФ намагатимуться продавлювати на Ізюм, Маріуполь, Миколаїв та Запоріжжя. Основне питання — чи вдасться країні-агресору перейти до оперативного прориву на напрямі чи кількох. На цей час масштабних втрат чи оточень немає.

[ + – ] Арестович про старт битви за Донбас

На Донбасі Україна зосередила найбоєздатніші підрозділи, а у ЗС РФ, за словами Арестовича, "збірна солянка" з різних підрозділів.

Битва за Маріуполь

ЗС РФ також продовжують бомбардувати Маріуполь одними з найпотужніших авіабомб ФАБ-1500 та ФАБ-3000. Їх скидають на територію заводу Азовсталь, де тримають оборону бійці, а також ховаються мирні жителі.

[ + – ] Битва за Маріуполь

Бомба ФАБ-3000 призначена для знищення бетонних споруд, а також знищення укріплених промислових об'єктів. Загальна вага авіабомби становить 3000 кг, зокрема 1400 вибухівки. Радіус ураження — 46 метрів з радіусом розльоту уламків близько 260 метрів.

Штурмує місто близько 10-14 тисяч російських військових. Представники ОРДО заявили, що сьогодні розпочався штурм території "Азовсталі". Попри це бійці ЗСУ та Нацгвардії разом з іншими підрозділами продовжують бій.

[ + – ] Фото захисників Маріуполя

У чому важливість Донбасу

У битві за Донбас може вирішитись результат війни. Завдяки відтягуванню значної кількості військ РФ на Маріуполь, угрупованню в зоні ООС не так складно. Тому важливо, щоб оборона міста приазовського тривала.

За словами австрійського військового аналітика Тома Купера, в трикутнику Ізюм-Вугледар-Запоріжжя вирішиться результат війни.

Якщо ЗС РФ вдасться оточити угруповання української армії на Донбасі, це їм дозволить диктувати свої умови на переговорах. Якщо ж і Маріуполь, і Донбас вистоять, то Україна матиме значну перевагу на них. Водночас Зеленський заявив, що якщо угруповання в Маріуполі знищать, то Україна вийде з переговорних процесів.

Нагадаємо, за даними західних аналітиків, наступ на Донбасі ще не почався. РФ готує масштабніший напад. За даними ЗСУ, ЗС РФ частково блокують Харків та наступають на сході.