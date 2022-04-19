Битва за Донбасс началась: что известно, и какие основные направления ударов ВС РФ (карты)

Российские военные атакуют сразу в нескольких направлениях — Изюм с целью пойти на Барвинково и Славянск. Мариуполь силами 10-14 тыс. войск и в Запорожской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля заявил, что началась битва за Донбасс.

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Российские войска начали активные действия на востоке Украины, а также усилили обстрелы по Николаевской области и по Харькову.

"Сколько бы туда не сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", — подчеркнул украинский президент.

[ + – ] Владимир Зеленский о начале битве за Донбасс

Битва за Донбасс — что предшествовало

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта заявил, что войска РФ сосредоточатся на захвате Донбасса. Он подчеркнул, что "основные задачи первого этапа операции" выполнены.

Российская армия потерпела военное поражение в битве за Киев, Чернигов и Сумы. Подразделения были выведены в Беларусь и Россию. После этого стало известно, что Россия начала выводить из Беларуси свою авиацию. Оказалось, что ее перебросили на территорию Курской и Воронежской областей, чтобы она приняла участие в битве на Донбассе.

На тот момент украинский Генштаб оценивал потери российский солдат на уровне 17 200.

После заявления главы российского оборонного ведомства началась подготовка войск РФ к наступлению на Донбассе, включая приазовский Мариуполь.

Битва за Донбасс — основные направления атаки

Генеральный штаб ВСУ назвал основные направления, где ведутся бои в зоне ООС.

Слобожанщина — удары по Харькову. Попытка наступления ВС РФ в Изюмском направлении по направлению Изюм-Славянск и Изюм-Барвинково. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, там сосредоточено 25 тысяч войск.

[ + – ] Направления атаки войск РФ на Изюмском направлении

На Донецком направлении враг концентрирует силы для захвата Лимана, Кременной, где продолжаются уличные бои, Попасной и Рубежного.

По данным источников Фокуса, Попасную и Рубежное контролирует ВСУ, в населенных пунктах ведутся тяжелые бои. Атаки врага были отражены.

[ + – ] ВС РФ хотят окружить Северодонецк и Лисичанск

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, информация о том, что Креминную захватили — неправдивы. Бои за населенный пункт ведутся, однако они ведутся на улицах города.

Войска РФ также атаковали Гуляйполе в Запорожской области.

[ + – ] Атака Гуляйполе в Запорожской области

По словам Арестовича, ВС РФ будут пытаться продавливать на Изюм, Мариуполь и Николаев и Запорожье. Основной вопрос — удастся ли стране-агрессору перейти к оперативному прорыву на направлении или нескольких. На данный момент масштабных потерь или окружений нет.

[ + – ] Арестович о старте битвы за Донбасс

На Донбассе Украина сосредоточила самые боеготовные подразделения, а у ВС РФ, по словам Арестовича, "сборная солянка" из разных подразделений.

Битва за Мариуполь

ВС РФ также продолжают бомбить Мариуполь одними из самых мощных авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Их сбрасывают на территорию завода "Азовсталь", где держат оборону бойцы, а также прячутся мирные жители.

[ + – ] Битва за Мариуполь

Бомба ФАБ-3000 предназначена для уничтожения бетонных сооружений, а также уничтожения укрепленным промышленных объектов. Общий вес авиабомбы составляет 3000 кг, из которых 1400 взрывчатки. Радиус поражения — 46 метров с радиусом разлета осколков около 260 метров.

Штурмует город около 10-14 тысяч российских военных. Представители ОРДО заявили, что сегодня начался штурм территории "Азовстали". Несмотря на это бойцы ВСУ и Нацгвардии вместе с другими подразделения продолжают сражение.

[ + – ] Фото защитников Мариуполя

В чем важность Донбасса

В битве за Донбасс может решиться исход войны. Благодаря оттягиванию значительного количества войск РФ на Мариуполь, группировке в зоне ООС не так сложно. Поэтому важно, чтобы оборона приазовского города продолжалась.

По словам австрийского военного аналитика Тома Купера, в треугольнике Изюм-Угледар-Запорожье решится исход войны.

Если ВС РФ удастся окружить группировку украинской армии на Донбассе, то это им позволит диктовать свои условия на переговорах. Если же и Мариуполь, и Донбасс выстоят, то Украина будет иметь значительное преимущество на них. Вместе с тем Зеленский заявил, что если группировка в Мариуполе будет уничтожена, то Украина выйдет из переговорных процессов.

Напомним, по данным западных аналитиков, наступление на Донбассе еще не началось. РФ готовит более масштабное нападение. По данным ВСУ, ВС РФ частично блокируют Харьков и наступают на востоке.