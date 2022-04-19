ВС РФ наступают на востоке Украины и частично блокируют Харьков, – Генштаб ВСУ

Основные усилия командование врага бросило на прорыв в Луганской и Донецкой областях, а также на захват Мариуполя. ВСУ на Донбассе за день уничтожили 10 танков и 1 российский самолет.

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Российские военные на 55-й день полномасштабной войны наступают по отдельным направлениям в Слобожанском и Донецком операционных районах. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Враг пытается продолжать атаки на востоке Украины, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области и создать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. Армия РФ бьет по гражданским объектам по всей территории Украины, отметили военные.

Командование оккупантов перебрасывает вооружение, технику и живую силу в Украину из центральных и восточных регионов России. Российские войска, по данным Генштаба, развертывают логистические центры и полевые базы ремонта, чтобы восстанавливать поврежденную технику.

[ + – ] Уничтоженная российская техника

Война с РФ – главные районы наступления врага

Слобожанское направление. Частично захватчики продолжают блокировать Харьков. Враг перебрасывает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В приграничных с Украиной районах Белгородской области развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300, чтобы прикрывать основные пункты управления и тыловые районы.

Изюмское направление. Ведутся наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец, противник создал там систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

Донецкое и Таврическое направления. Вдоль всей линии активизировались наступательные действия. Основные усилия противник бросил на прорыв обороны ВСУ в Луганской и Донецкой областях, а также на захват Мариуполя. Оккупанты сосредоточились и в некоторых районах Запорожской области.

[ + – ] В Донецкой и Луганской областей ВСУ уничтожили 10 танков врага

В Генштабе добавили, что на территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины 18 апреля отбили 7 атак ВС РФ, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему и миномет с расчетом.

Южнобужское направление. Враг сосредоточился на выходе к админгранице Херсонской области. Военные РФ пытаются наступать в районе населенного пункта Александровка, не прекращаются обстрелы гражданских объектов в Николаеве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях Генштаб ВСУ не зафиксировал существенных изменений.

Беларусь, по сведениям украинских военных, продолжает предоставлять территорию, чтобы войска РФ наносили авиационные удары и разведывали объекты в Украине.

Генштаб ВСУ проинформировал о потерях в бригадах обороны Черноморского флота РФ. В 126-й бригаде потери составили до 75%, в 810-й отдельной бригаде морской пехоты убито 158 военных и около 500 раненых, еще 70 человек пропали без вести. Большая часть военных указанных бригад написала отказные рапорты от участия в войне.

Группировка Воздушных Сил ВСУ 18 апреля поразила 7 воздушных целей: 1 самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты.

Военные эксперты аналитического центра Atlantic Council ранее прогнозировали в ближайшие две недели бои за Изюм. Если на Донбассе будет "битва на истощение", ВСУ придется выбивать армию РФ с укрепленных позиций, отметили в центре.

Фокус ранее писал, что ВСУ с 24 февраля по 17 апреля уничтожили около 20,6 тыс. оккупантов и более 790 танков. Украинским военным успешно удается сбивать российскую боевую авиацию и беспилотники.