Новая фаза войны: Украине стоит не затягивать с контратакой на Донбассе, — Atlantic Council

Украинским силам потребуется выбить противника с укрепленных позиций в регионе. Специалисты прогнозируют, что столкновения могут превратиться в "битву на истощение".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

По оценкам военных экспертов аналитического центра Atlantic Council, война РФ против Украины вступила в новую фазу — бои за Донбасс. На этом этапе акцент будет сделан не на оборонительных действиях украинских войск, а на их наступлении на позиции сил оккупанта в регионе. Об этом говорится в публикации, размещенной на сайте организации 13 апреля.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Аналитики определили два ближайших направления наступления войск РФ в Украине:

Россия будет стремиться взять под контроль Мариуполь или уничтожить его, таким образом фактически положив конец противодействию украинских войск строительству сухопутного моста между Крымом и Донбассом. РФ, скорее всего, будут вести наступление в районе Изюма.

Что касается Изюма, то этот город является стратегически важным пунктом, так как расположен между Харьковом и Донбассом. В настоящий момент войска РФ и Украины ведут бои в сельской местности вокруг города, после того, как в конце марта российские силы укрепили там свои позиции.

"В ближайшие две недели вероятны крупные бои за контроль над городом (и коммуникационными линиями, проходящими через него)", — говорится в материале.

Также авторы публикации отметили, что на Донбассе пройдет "битва на истощение" — в этом случае украинским войскам нужно будет выбивать противника с укрепленных ими позиций. В то же время РФ продолжит наносить авиа- и ракетные удары по всей территории Украины, чтобы не позволить украинской противовоздушной обороне сосредоточиться только на Донбассе, а также показать США и европейским странам, что расширять свое вмешательство в конфликт не стоит.

"По мере того как конфликт смещается от украинской обороны… к боевым действиям вдоль четко установленной линии контроля, потребности Украины в силах и средствах изменятся от оборонительных к наступательным по своему характеру. Это не означает, что Украине больше не нужны ПТРК и ПВО, которые до сих пор были столь эффективны. Кроме того, украинцам понадобятся наступательные вооружения, чтобы противостоять российскому наступлению в районе Донбасса и обеспечить собственное контрнаступление", — констатировали эксперты.

Помочь украинским силам выбить войска РФ с укрепленных позиция на Донбассе помогут системы дальнобойной артиллерии, реактивные системы залпового огня и минометы. Помимо этого, как полагают эксперты, Вооруженным силам Украины необходимо использовать авиацию в наступательных целях — в этом случае помочь стране с пополнением парка истребителей возможно захочет Словакия, которая уже выражала готовность передать свои МиГ-29 в обмен на американские самолеты.

Также ВСУ нуждаются в таких штурмовых летательных аппаратах Су-25 и Ми-24, которые могут быть переданы членами-НАТО, входившими в состав СССР, считают аналитики. Кроме этого, в публикации отмечена важность использования украинскими военными бронированных автомобилей — для проведения успешных наступательных операций — и противокорабельных систем — так как РФ все еще контролирует северную часть Черного моря и все еще может атаковать прибрежные города, в том числе Одессу. Такое вооружение уже согласилась поставить Великобритания (Harpoon), однако, по мнению авторов статьи, это лишь "хорошее начало" и в будущем таких ракет и противокорабельных мин Украине понадобится "гораздо больше".

Отдельно авторы публикации подчеркнули, что украинским войскам не стоит затягивать с контрнаступлением, так как российские подразделения на занятых ими территориях Донбасса воспользуются теми же преимуществами, которые были у украинской стороны в начале полномасштабной войны.

"Украине необходимо использовать сочетание огня и маневра, чтобы вытеснить российские войска из Мариуполя, помешать завершению строительства сухопутного моста из Донбасса в Крым и освободить оккупированные территории к западу и северу от Донецка до того, как русские смогут консолидироваться", — считают эксперты.

В то же время аналитики заявили, что возможные украинские удары по Крыму и оккупированным районам Донбасса должны быть точечными и избирательными, чтобы сохранить "моральное превосходство", полученное страной в этой войне и защитить жизни своих граждан.

Напомним, сегодня в Министерстве обороны Украины сообщили, что Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне.

Также мы писали, что российские войска взяли под контроль город Кременная на западе Луганской области.