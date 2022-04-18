Россияне завершают подготовку к наступлению на востоке Украины – Минобороны (видео)

На фоне перегруппировки войск значительно активизировалась российская авиация: число вылетов увеличилось в полтора раза.

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Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык. По его словам, оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

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"Сейчас агрессор фактически завершил перегруппировку войск для ведения наступления. Усиление наступательной группировки ведется за счет переброски дополнительных российских подразделений", — сказал Мотузянык.

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Вместе с тем, противник не прекращает ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. Количество вылетов самолетов оперативно-тактической авиации России увеличилось в полтора раза.

По словам спикера Минобороны, наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. В Южнобугском районе враг закрепляется на занятых позициях и пытается установить полный контроль над Александровкой.

Напомним, россияне уже давно пытаются закрепиться в Александровке, но не имеют успеха. 10 апреля стало известно, что во время одного боев в том районе враг потерял ротную тактическую группу личного состава и технику.

[ + – ] В районе Александровки оккупанты пытаются закрепиться уже не первую неделю

Утром 18 апреля Фокус сообщал о том, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, пока не поздно. "Успейте спастись, пока мы можем вам помочь! — заявил Сергей Гайдай. — Можем констатировать, что наступление уже началось".

Позже Гайдай сообщил, что российские войска взяли под контроль город Кременная на западе Луганской области. При этом оккупанты обстреляли машины, в которой ехали гражданские. Предварительно известно о четырех погибших и одном раненом.

Бои за город продолжаются, но эвакуация мирных жителей уже невозможна. Людей вывозят из Северодонецка, Лисичанского, Попасной, Горного и Рубежного, отметил глава ОВА.