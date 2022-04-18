Наступление уже началось, в Кременной идут уличные бои, — Сергей Гайдай

Оккупанты зашли в Кременную Луганской области, обстреливают Лисичанск, Рубежное и Золотое.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ночью российские войска сумели пробиться в Кременную, однако закрепиться не смогли, бои продолжаются в самом городе, — заявил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай. По его словам, враг обстреливает несколько населенных пунктов области.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Из-за неспособности зайти вглубь наших городов, россияне начали дистанционно их расстреливать", — отметил он.

По информации главы ОГА, в Кременной российские снаряды попали в семь жилых домов и в физкультурный центр "Олимп", там бушует пожар на площади 2400 кв.м. "Спасатели работают усиленно, ведь рядом с центром находится лес", — отметил он.

В Рубежном из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двух раненных доставили в больницу в Северодонецке. В Золотом — двое погибших и четверо раненых в результате обстрела. Еще два дома загорелись в районе Попасной. Вечером 17 апреля россияне обстреляли в Лисичанске Управление патрульной полиции, в результате шестеро полицейских получили ранения. Обстрелы продолжаются.

[ + – ] Карта района, в котором активизировались вражеские войска

"Можем констатировать, что наступление уже началось, — заявил Сергей Гайдай и призвал местных жителей. — Успейте спастись, пока мы можем вам помочь!". Он сообщил, что 18 апреля состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной.

Как ранее писал Фокус, Сергей Гайдай прогнозировал, что российские войска начнут наступать на Донецкую и Луганскую области как только закончатся дожди. Армия врага уже подготовила десятки тысяч солдат и сотни единиц боевой техники. Каждый день оккупанты пытаются прорваться в Рубежное, Северодонецк, Попасную и по Кременскому направлению, отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, что Гайдай ранее расписывал сценарий наступления ВС РФ на Донбасс. По его сведениям, в 3-4 часа утра начнется массированный обстрел из минометов и тяжелой артиллерии, который продолжится несколько часов. После этого в регион выдвинется большое количество танков и пехоты.

Министерство обороны Украины 15 апреля говорило о завершении формирования наступательной группировки врага на востоке Украины. Оккупанты хотят взять под контроль Донецкую и Луганскую области, а также пробить сухопутный коридор в Крым.