Наступ уже почався, у Кремінній йдуть вуличні бої, — Сергій Гайдай

Окупанти зайшли в Кремінну Луганської області, обстрілюють Лисичанськ, Рубіжне та Золоте.

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Уночі російські війська зуміли пробитися в Кремінну, проте закріпитися не змогли, бої продовжуються в самому місті, — заявив голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай. За його словами, ворог обстрілює декілька населених пунктів області.

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"Через нездатність зайти вглиб наших міст, росіяни почали дистанційно їх розстрілювати", — зазначив він.

За інформацією голови ОДА, у Кремінній російські снаряди влучили в сім житлових будинків та у фізкультурний центр "Олімп", там вирує пожежа на площі 2 400 кв. м. "Рятувальники працюють посилено, адже поруч із центром знаходиться ліс", — зазначив він.

У Рубіжному з-під завалів трьох будинків евакуйовано сімох місцевих жителів, двох поранених доправили до лікарні у Сєвєродонецьку. У Золотому — двоє загиблих і четверо поранених унаслідок обстрілу. Ще два будинки спалахнули в районі Попасної. Увечері 17 квітня росіяни обстріляли в Лисичанську Управління патрульної поліції, внаслідок чого шестеро поліцейських отримали поранення. Обстріл триває.

[ + – ] Карта району, де активізувалися ворожі війська

"Можемо констатувати, що наступ уже розпочався, — заявив Сергій Гайдай і закликав місцевих жителів. — Встигніть врятуватися, поки ми можемо вам допомогти!". Він повідомив, що 18 квітня відбудеться евакуація мешканців Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.

Як раніше писав Фокус, Сергій Гайдай прогнозував, що російські війська почнуть наступати на Донецьку та Луганську області, щойно закінчаться дощі. Армія ворога вже підготувала десятки тисяч солдатів і сотні одиниць бойової техніки. Щодня окупанти намагаються прорватися у Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну та в Кремінському напрямку, зазначив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що Гайдай раніше розписував сценарій наступу ЗС РФ на Донбас. За його відомостями, о 3-4 годині ранку розпочнеться масований обстріл із мінометів і важкої артилерії, який триватиме кілька годин. Після цього в регіон висунеться велика кількість танків і піхоти.

Міністерство оборони України 15 квітня говорило про завершення формування наступального угруповання ворога на сході України. Окупанти хочуть взяти під контроль Донецьку та Луганську області, а також пробити сухопутний коридор до Криму.