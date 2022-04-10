О 3-4 ранку масований артобстріл, потім підуть танки: як розпочнеться битва за Донбас

За словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, противник задіяє всі свої вогневі ресурси. Очікується обстріл з важких мінометів, артилерії та авіації.

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Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай розповів, яким чином, імовірно, розгортатимуться події на початку битви за Донбас.

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Наступ російських військ очікується найближчими днями: триває підготовка до великої битви. Противник продовжує накопичувати особовий склад та величезну кількість техніки.

За словами Гайдая, окупантам потрібна хоча б якась перемога, для цього вони спробують вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

Під час нападу, прогнозує Гайдай, буде задіяно всі наявні ресурси.

"Я думаю, що буде приблизно наступне: десь о 3-4 годині ранку розпочнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких та великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗВ, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В", — пояснив Гайдай, додавши, що такий інтенсивний натиск на території Донбасу триватиме кілька годин. Потім уперед висунеться величезна кількість танків та піхоти.

Проте голова Луганської ОВА вважає, що у ЗС РФ недостатньо ресурсів для одночасного наступу з різних боків. Від розвитку подій під час наступу багато в чому залежатиме і переговорний процес.

Раніше Фокус повідомляв, що у Дніпропетровській області та самому обласному центрі ніч з 9 на 10 квітня була "надскладною". Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що постраждала одна людина, один об'єкт інфраструктури було зруйновано і було збито ворожу ракету.

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