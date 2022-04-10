В 3-4 утра массированный артобстрел, затем пойдут танки: как начнется битва за Донбасс

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник задействует все свои огневые ресурсы. Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов, артиллерии и авиации.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, каким образом, вероятно, будут разворачиваться события при начале битвы за Донбасс.

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Наступление российских войск ожидается в ближайшие дни: идет подготовка к большой битве. Противник продолжает накапливать личный состав и огромное количество техники.

По словам Гайдая, оккупантам нужна хотя бы какая-то победа, для этого они предпримут попытку выхода на границы Луганской и Донецкой областей.

Во время нападения, прогнозирует Гайдай, будут задействованы все имеющиеся ресурсы.

"Я думаю, что будет примерно следующее: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В", — объяснил Гайдай, добавив, что такой интенсивный натиск на территории Донбасса будет продолжаться несколько часов. Затем вперед выдвинется огромное количество танков и пехоты.

Однако глава Луганской ОВА считает, что у ВС РФ недостаточно ресурсов для одновременного наступления с разных сторон. От развития событий во время наступления будет во многом зависеть и переговорный процесс.

Ранее Фокус сообщал, что в Днепропетровской области и самом областном центре ночь с 9 на 10 апреля была "сверхсложной". Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что пострадал один человек, один объект инфраструктуры был разрушен и была сбита вражеская ракета.

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