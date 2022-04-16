Дожди закончатся и начнется: Гайдай сказал, когда войска РФ будут наступать на Донбассе

Армия врага уже подготовила десятки тысяч солдат и сотни единиц боевой техники. Каждый день оккупанты пытаются прорваться в Рубежное, Северодонецк, Попасную и по Кременскому направлению, отметил глава Луганской ОВА.

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Российские военные начнут наступать на Донецкую и Луганскую области как только закончатся дожди. Такой прогноз озвучил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в видеообращении.

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Вражеская армия, по его оценке, заканчивает наращивать боевую мощь. В указанном районе сосредоточено десятки тысяч солдат и сотни единиц боевой техники.

"Все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю, дожди закончатся и начнется наступление. По количеству личного состава и техники у них уже все готово для прорыва. Они не останавливаются в попытках продавить нашу оборону", — рассказал Гайдай.

[ + – ] Последствия обстрела Северодонецка военными РФ

Каждый день оккупанты пытаются прорваться в Рубежное, Северодонецк, Попасную и по Кременскому направлению.

[ + – ] Общая карта региона

"Очень хочется прорваться со стороны Изюма, чтобы отрезать Луганскую область", — добавил Гайдай.

[ + – ] Карта боевых действий в Луганской области

Отметим, что специалисты "Укргидрометцентра" прогнозируют дожди с грозами в Донецкой и Луганской областях до 20 апреля включительно. После этой даты по всей восточной части Украины ожидается солнечная погода.

Войска РФ стирают города с лица земли

Агрессоры постоянно обстреливают Луганскую область из всех видов оружия, заявил глава ОВА.

"Логика оккупанта простая – они хотят все стереть с лица земли, чтобы украинским военным нечего было защищать. Сейчас они ведут поквартальный и хаотичный обстрел городов. Без разницы, есть там жилые дома или гражданская инфраструктура", – продолжил он.

Северодонецк полностью подконтролен ВСУ. В Рубежном позиционно идут бои, город уничтожают всем видами оружия — зенитно-ракетными комплексами, крупнокалиберной артиллерией, минометами и авиацией.

Гайдай напомнил о продолжении эвакуации в области. По его данным, более 70 тысяч жителей региона до сих пор не выехали. До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Луганской области проживало около 330 тысяч человек. Как уточнил Гайдай, за 52 дня эвакуировали более 32 тыс., а около 200 тыс. уехали сами.

"Рубежное, Попасное и Горская громада разрушены до неузнаваемости — там ситуация самая плохая. Северодонецк разрушен на 70%. В городе осталось около 20 тыс. горожан из 130 тыс., живших там до войны. Кременная и Лисичанск – в "горячей" фазе, обстрелы продолжаются днем и ночью", – описал он ситуацию в регионе.

Напомним, что Гайдай ранее расписывал сценарий наступления ВС РФ на Донбасс. По его сведениям, в 3-4 часа утра начнется массированный обстрел из минометов и тяжелой артиллерии, который продолжится несколько часов. После этого в регион выдвинется большое количество танков и пехоты.

Министерство обороны Украины 15 апреля говорило о завершении формирования наступательной группировки врага на востоке Украины. Оккупанты хотят взять под контроль Донецкую и Луганскую области, а также пробить сухопутный коридор в Крым