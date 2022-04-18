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Военный Фокус Российско-украинская война

Военные РФ захватили Кременную и убивают гражданских, – глава Луганской ОВА

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город кременная, карта боевых действий, украина война
Эвакуация мирных жителей из Кременной из-за уличных боев невозможна

В Кременную заехало много российской военной техники. По информации Сергея Гайдая, захватчики расстреляли людей, которые пытались самостоятельно выехать из города.

Российские военные взяли под контроль город Кременная на западе Луганской области. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Бои за город продолжаются, но эвакуация мирных жителей уже невозможна. Людей вывозят из Северодонецка, Лисичанского, Попасной, Горного и Рубежного, отметил глава ОВА.

Оккупанты обстреляли машины, в которой ехали гражданские. Предварительно известно о четырех погибших и одном раненом, написал Гайдай.

"Люди пытались самостоятельно выехать, рашисты открыли по ним огонь намеренно. Не выходите из укрытий, не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную, это опасно", – предупредил он.

В эфире телеканала "Белсат" глава ОВА отметил, что в Кременной наблюдается огромное количество военной техники.

"Самая горячая точка сейчас там. Мы очень просили людей уехать, планировали выезды лесными тропами, но за ночь все изменилось", – констатировал он.

Гайдай не ответил на вопрос, сколько мирных жителей до сих пор пребывает в горячей точке. Бои внутри города, по его словам, не прекращаются, поэтому нереально подъехать и выяснить количество людей в убежищах.

Фокус уже писал, что в Кременной попали снаряды в семь жилых домов и в физкультурный центр "Олимп". Из-за этого в городе возник пожар на площади 2,4 тыс. кв.м.

Гайдай ранее говорил, что ВС РФ начнут наступление на Донецкую и Луганскую области после завершения осадков. Агрессорі каждій день хотят прорваться в Рубежное, Северодонецк и Попасную.

Напомним, что Луганская областная прокуратура 11 апреля объявила о подозрении в коллаборационизме бывшему мэру Рубежного Сергею Хортиву. По даннім следствия, с 18 по 31 марта он вступил в сговор с ВС РФ и террористами "ЛНР", согласившись возглавить оккупационную власть города.