Военные РФ захватили Кременную и убивают гражданских, – глава Луганской ОВА

В Кременную заехало много российской военной техники. По информации Сергея Гайдая, захватчики расстреляли людей, которые пытались самостоятельно выехать из города.

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Российские военные взяли под контроль город Кременная на западе Луганской области. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

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Бои за город продолжаются, но эвакуация мирных жителей уже невозможна. Людей вывозят из Северодонецка, Лисичанского, Попасной, Горного и Рубежного, отметил глава ОВА.

Оккупанты обстреляли машины, в которой ехали гражданские. Предварительно известно о четырех погибших и одном раненом, написал Гайдай.

"Люди пытались самостоятельно выехать, рашисты открыли по ним огонь намеренно. Не выходите из укрытий, не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную, это опасно", – предупредил он.

В эфире телеканала "Белсат" глава ОВА отметил, что в Кременной наблюдается огромное количество военной техники.

"Самая горячая точка сейчас там. Мы очень просили людей уехать, планировали выезды лесными тропами, но за ночь все изменилось", – констатировал он.

Гайдай не ответил на вопрос, сколько мирных жителей до сих пор пребывает в горячей точке. Бои внутри города, по его словам, не прекращаются, поэтому нереально подъехать и выяснить количество людей в убежищах.

Фокус уже писал, что в Кременной попали снаряды в семь жилых домов и в физкультурный центр "Олимп". Из-за этого в городе возник пожар на площади 2,4 тыс. кв.м.

Гайдай ранее говорил, что ВС РФ начнут наступление на Донецкую и Луганскую области после завершения осадков. Агрессорі каждій день хотят прорваться в Рубежное, Северодонецк и Попасную.

Напомним, что Луганская областная прокуратура 11 апреля объявила о подозрении в коллаборационизме бывшему мэру Рубежного Сергею Хортиву. По даннім следствия, с 18 по 31 марта он вступил в сговор с ВС РФ и террористами "ЛНР", согласившись возглавить оккупационную власть города.