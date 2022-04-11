До десяти лет тюрьмы. Экс-мэру Рубежного объявили о подозрении в коллаборационизме

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив получил официальный статус подозреваемого в коллаборационизме. За публичную поддержку действий России и согласие работать в оккупационной администрации ему грозит длительный тюремный срок

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Луганская областная прокуратура объявила о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему мэру Рубежного Сергею Хортиву. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Следствие установило, что с 18 по 31 марта Хортив фактически самоустранился от исполнения обязанностей Рубежанского городского головы, вступил в сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями "ЛНР" и согласился возглавить оккупационную власть в городе. При этом Хортив публично поддержал ведение Россией так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

За что именно хотят наказать Хортива

В Офисе генпрокурора отметили, что Сергей Хортив призвал своих земляков к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ "под видом построения нового территориального образования". Также он предложил не признавать распространение украинского суверенитета на временно оккупированные территории страны.

Подозрение Хортиву объявлено по двум частям ст. 111-1 УК Украины "Коллаборационная деятельность".

Ч.1 ст. 111-1 УК касается публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины и публичных призывов к поддержке решений или действий государства-агрессора или к сотрудничеству с ним. За это полагается наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

После начала полномасштабного вторжения России мэр Рубежного Сергей Хортив перестал выходить на связь, поэтому населенным пунктом стал руководить глава Северодонецкой районной госадминистрации Роман Власенко. Спустя месяц после "исчезновения" Сергей Хортив опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что шокирован "геноцидом местных жителей" со стороны украинской армии. Также он заявил, что оккупанты пришли в Украину "для спасения детей, женщин и стариков" и обратился к ВСУ с призывом сложить оружие.

4 апреля глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что Сергей Хортив передает россиянам информацию о проукраинских жителях и активистах.

"Хортив кроме того, что перешел на сторону оккупантов, еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. 100%-й предатель, который сдает оккупантам людей", — сказал Гайдай.

При этом он отметил, что после вторжения российских войск зафиксировано четыре случая перехода на сторону оккупантов мэров населенных пунктов, расположенных в Луганской области: Рубежного, Станицы Луганской, Марковки и Мелового.

В соответствии с ч. 5 ст. 111-1 УК Украины добровольное занятие должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, или добровольное избрание в такие органы наказываются лишением свободы сроком от пяти до десяти лет.

Как Хортив стал мэром Рубежного

Сергей Хортив был избран депутатом Луганского областного совета VI созыва. В марте 2014 года он голосовал за обращение облсовета о праве призвать войска РФ в Украину "для защиты Донбасса от киевской хунты". В мае того же года участвовал в блокировании военной техники ВСУ, в результате чего пророссийские боевики расстреляли нескольких военнослужащих.

25 октября 2015 года Сергея Хортива избрали мэром Рубежного — за кандидатуру депутата облсовета проголосовало около 70% избирателей. Сын городского головы Иван также перешел на сторону армии РФ. Бывший сотрудник МВД воевал против сил АТО в составе российско-оккупационных войск, а после освобождения Рубежного переехал в Россию.

Напомним, ранее Фокус сообщал о том, что в Луганской области нашли мертвым мэра Кременной Владимира Струка, который открыто поддерживал ВС РФ. Причиной смерти назвали огнестрельное ранение в область сердца. Советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что в 2014 году Струк был активным сторонником т.н. "ЛНР", после чего выехал на подконтрольную украинскому правительству территорию Луганской области, где дважды избирался главой Кременецкой громады. Вскоре после февральского вторжения российских войск Струк вновь занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР".