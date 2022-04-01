Мэр Рубежного перешел на сторону войск РФ и назвал "фашистами" бойцов ВСУ (видео)

По словам Сергея Хортива, армия РФ вторглась на территорию Украины для "спасения детей, женщин и стариков".

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Мэр Рубежного Сергей Хортив перешел на сторону российских войск и назвал украинских военнослужащих "фашистами". Видеообращение городского головы было опубликовано в соцсетях.

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Как известно, месяц назад после начала полномасштабных боевых действий мэр Рубежного Сергей Хортив перестал выходить на связь, в связи с чем главу Северодонецкой районной госадминистрации Романа Власенко назначили руководить населенным пунктом.

В видеообращении спустя месяц после "исчезновения" городской голова заявил, что шокирован "геноцидом местных жителей" со стороны украинской армии.

"Это та политика Европы, Америки по отношению к нам, которая сейчас привела к массовому кровопролитию и убийству наших людей. Вы — фашисты. Вас породила Европа и Америка, и вы пляшете за их деньги", — продолжил Сергей Хортив, который перешел на сторону российских войск.

Мэр Рубежного также заявил, что оккупанты пришли на украинские территории "для спасения детей, женщин и стариков". Коллаборант также обратился к ВСУ и призвал военнослужащих сложить оружие.

"Нам не нужны такие защитники. Это наша родина, это наша земля. Мы ее восстановим и будем на ней жить", — подытожил Хортив в своем видеообращении.

[ + – ] Мэр Рубежного Сергей Хортив перешел на сторону войск РФ

Сергей Хортив — депутат Луганского областного совета VI созыва, мэр Рубежного. В марте 2014 года Сергей Хортив голосовал за обращение облсовета о праве призвать войска РФ в Украину "для защиты Донбасса от киевской хунты". В мае депутат участвовал в блокирововании военной техники ВСУ, в результате чего пророссийские боевики расстреляли нескольких военнослужащих.

25 октября 2015 года Сергей Хортив был избран мэром Рубежного — за кандидатуру депутата облсовета проголосовало около 70% избирателей. Сын городского головы Иван также перешел на сторону армии РФ. Бывший сотрудник МВД воевал против сил АТО в составе российско-оккупационных войск, а после освобождения Рубежного переехал в Россию.

Также сообщалось, что местный депутат от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский провел в Изюм российских оккупантов. Из-за действий парламентария в прифронтовой город теперь нельзя доставить гуманитарную помощь, а в заложниках российских войск остаются тысячи мирных жителей.

Напомним, в начале марта в Луганской области застрелили мэра Кременной Владимира Струка. Тело городского головы с огнестрельным ранением обнаружили 2 марта. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Владимир Струк был убит неизвестными "патриотами".