В город провел депутат от ОПЗЖ: российские войска заблокировали Изюм

Из-за действий коллаборанта Анатолия Фомичевского, в город теперь невозможно доставить гуманитарный груз.

Депутат Изюмского горсовета Анатолий Фомичевский из партии ОПЗЖ (запрещена на время военного положения) провел российские войска в город. Об этом сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Стрельника, российские войска не просто зашли в город, а их туда завел "предатель родины Анатолий Фомичевский". Та дорога была единственной, которую не защищали украинские военные.

"Именно из-за него российские солдаты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов", — написал Стрельник.

Важно

Бои за Украину: контрнаступление ВСУ по трем фронтам и угрожающая ситуация в ООС (карты)

Он также добавил, что из-за действий депутата от ОПЗЖ страдают мирные жители. Город оказался полностью заблокированным. Гуманитарную помощь доставить теперь невозможно. Единственной надеждой для 20 тысяч жителей остается ВСУ.

Ранее изюмский мэр Валерий Марченко заявил, что в городе появились коллаборанты — Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, а также экс-сотрудники полиции Владислав Соколов и экс-мэр Александр Божков. Они рассказывают мирным жителям, что якобы Киев и Харьков вместе с Изюмом уже сдали, поэтому нужно "сотрудничать" с врагом.

Напомним, по мнению военного аналитика Тома Купера, исход войны будет решаться в треугольнике Изюм-Угледар-Запорожье.