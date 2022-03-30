У місто провів депутат від ОПЗЖ: російські війська заблокували Ізюм

Через дії колаборанта Анатолія Фомічевського до міста тепер неможливо доставити гуманітарний вантаж.

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Депутат Ізюмської міськради Анатолій Фомічевський з партії ОПЗЖ (заборонена на час воєнного стану) провів російські війська до міста. Про це повідомив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник у Facebook.

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За словами Стрельника, російські війська не просто зайшли в місто, а їх туди завів "зрадник батьківщини Анатолій Фомічевський". Та дорога була єдиною, яку не захищали українські військові.

"Саме через нього російські солдати змогли непомітно зайти до міста, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів", — написав Стрельник.

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Він також додав, що через дії депутата від ОПЗЖ страждають мирні жителі. Місто виявилося повністю заблокованим. Гуманітарну допомогу надати тепер неможливо. Єдиною надією для 20 тисяч мешканців залишаються ЗСУ.

Раніше мер Ізюма Валерій Марченко заявив, що в місті з'явилися колаборанти — Анатолій Фомічевський та Юрій Козлов, а також ексспівробітники поліції Владислав Соколов та ексмер Олександр Божков. Вони розповідають мирним жителям, що нібито Київ та Харків разом з Ізюмом уже здали, тому треба "співпрацювати" з ворогом.

Нагадаємо, на думку військового аналітика Тома Купера, результат війни вирішуватиметься у трикутнику Ізюм-Вугледар-Запоріжжя.