Бої за Україну: контрнаступ ЗСУ на трьох фронтах і загрозлива ситуація в ООС (карти)

Українські військові фактично повністю вибили ЗС РФ із Миколаївської області. При цьому в Ізюмі ситуація залишається тяжкою.

За минулі кілька днів українські військові пішли в контрнаступ відразу в кількох напрямках. Фокус зібрав останні події на фронтах.

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За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, наступні два тижні матимуть високий уплив на перебіг війни. Він прогнозує повідомлення у ЗМІ як перемог на окремих дільницях, так і важких новин із зони ООС.

[ + – ] Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті

Арестович виділив два варіанти розвитку подій:

позитивний — бійці тримають Маріуполь, зона ООС не в оточенні

негативний — захоплення Маріуполя й оточення угруповання в зоні ООС

На думку радника голови ОП, події будуть "десь посередині".

Київський напрямок

Українські військові змогли відвоювати одразу кілька населених пунктів, проте ворог також мав певний успіх. Зокрема, кілька днів росіяни "перевіряли" Славутич. За словами мера міста Юрія Фомічова, зараз російські військові покинули місто. Населений пункт перебуває під контролем України. Також Фомічов зазначив, що жодної співпраці з ЗС РФ немає.

[ + – ] Ситуація довкола Києва. У радіусі 25 км навколо столиці ЗС РФ немає

У зведенні Генштабу вказується, що російська армія намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу Києва, щоб взяти під контроль основні траси та населені пункти.

За минулий тиждень ЗСУ звільнили Макарів і Лук'янівку.

Північно-східний напрямок

У контрнаступ українські військові пішли і в Сумську разом із Харківською областю. Бійці ЗСУ спільно з іншими силовими структурами змогли повністю зачистити Малу Рогань під Харковом і Гусарівкою. Триває зачистка у Вільхівці. Водночас ЗР РФ змогли просунутися в напрямку Ізюма.

Сумська область. ЗСУ звільнили Тростянець і Боромлю

Українська армія звільнила Тростянець та Боромлю. Проте нразі багато локацій у Тростянці залишаються замінованими, у тому числі лікарня.

[ + – ] Стела на в'їзді до Тростянця

Місцева влада в Тростянці говорить про проблеми зі зв'язком, тому гуманітарну допомогу роздаватимуть, сповіщаючи людей через гучномовці.

Харків. ЗСУ зачищають Вільхівку

Під час боїв українські військові звільнили кілька населених пунктів. 27 березня ЗСУ повністю зачистили Малу Рогань і Гусарівку. Триває зачистка у Вільхівці.

У ході боїв за Гусарівку українські військові вибили 2 БТГ ворога з підрозділами спецназу РФ. Було знищено близько 60 одиниць техніки ворога. Втрати в живій силі, як повідомили в ЗСУ, понад 100 людей. Також як трофей військові захопили важку вогнеметну установку ТОС-1.

[ + – ] Знищений БТР-82А

Населений пункт розташований майже біля Донецької області. Нині російські війська мають успіх у просуванні до Ізюма.

[ + – ] Гусарівка розташована між двома важливими містами — Ізюмом і Слов'янськом.

Мала Рогань також повернута під контроль України. Українські військові пройшли село далі, у бік Вільхівки.

[ + – ] Мала Рогань і вище Вільхівка

Бої за Ізюм. Гаряча точка на Харківщині

Одна з найгарячіших точок Харківської області, як і раніше, Ізюм. За словами Арестовича, ворогові вдалося прорватися зі сторони Кам'янки. За даними Генштабу, там тривають оборонні бої — поряд із Топольським і Сухою Кам'янкою.

[ + – ] Міною відмічено, де ведуться бої

Австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що доля війни вирішуватиметься в трикутнику Ізюм – Вугледар – Запоріжжя.

Контратака ЗСУ під Гусарівкою дає 92-й бригаді ЗСУ оперативну вагу, ставлячи під загрозу північний фланг російського наступу.

[ + – ] Окупанти можуть вийти в Краматорськ, а підрозділи ЗСУ зайшли до росіян у тил (сині стрілки — ЗСУ, червоні — ЗС РФ)

"Ми навіть бровою не встигнемо повести, ще навіть волосся у ворогів не стане дибки, як українці зможуть запустити масштабний наступ через річку Донець і далі на південь", — вважає Купер.

Центр і Південь. Українські війська наступають

На південному напрямку українські військові також проводили наступальні дії. Кілька населених пунктів було звільнено в Херсонській і Запорізькій областях.

Херсонщина

Українські військові в ніч на 26 березня ЗС РФ звільнили Посад-Покровське та Снігурівку. ЗСУ впритул підходять до Чорнобаївки, де вже понад 10 разів було завдано удару по позиціях ворога, а також до самого Херсона.

[ + – ] Карта просування ЗСУ до Херсона

Фактично українські військові повністю звільнили Миколаївщину від ворожих загарбників. Бої ведуться на Херсонщині.

У Запорізькій області звільняють села

У Запорізькій області бійці територіальної оборони провели наступ і звільнили село Малинівка Пологівського району, про це повідомив голова місцевої громади Володимир Шиш.

[ + – ] Малинівка

Також бійці тероборони разом із іншими підрозділами звільнили село Полтавка, що на схід від Гуляйполя.

[ + – ] Полтавка на карті

Російські війська намагаються наступати в бік Запоріжжя, проте сили оборони відбивають атаки. Як заявив секретар міськради Анатолій Куртєв, минулої ночі в напрямку Запоріжжя точилися бої. Противник зазнав таких втрат:

71 убитий

13 поранених

4 БТР

2 міномети

2 машини

2 БМП

1 ББМ

Відзначається низький бойовий дух ЗС РФ. У них також проблеми із забезпеченням.

Зрештою, карта бойових дій і територій, які ЗСУ відвоювали, має такий вигляд: