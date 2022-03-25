Українські військові звільнили Малинівку в Запорізькій області (фото)

Нараз в області знаходиться два великі селища під контролем військ РФ. Проте ситуація там критична.

Українські бійці територіальної оборони пішли в атаку на село Малинівка, захоплене російськими військами. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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Вказується, що сили оборони України не лише стримують поступ ворога на підступах до Запоріжжя, а й контратакують. Зокрема, бійці територіальної оборони змогли звільнити село Малинівка Пологівського району.

Зараз у населеному пункті відбувається зачистка від диверсантів і залишків російських військ. Наразі з п'яти великих сіл під окупацією залишилося лише два — Любимівка та Новозлатопіль. Проте ситуація там критична. Навколо населених пунктів ЗС РФ поставили блокпости і нікого не підпускають до сіл.

[ + – ] Малинівка знаходиться на схід від Запоріжжя

В ОДА зазначають важливість відкриття гуманітарного коридору до сіл, щоб охочі могли виїхати з нього. Також повідомляється про серйозні бої в Кам'янському, Оріховому та Гуляйполі.

Нагадаємо, українські військові звільнили село Лук'янівка під Києвом. Також ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель.