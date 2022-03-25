ЗСУ звільнили село Лук'янівка під Києвом (відео)

Населений пункт використовувався російськими військами як опорний пункт. У процесі операції було вбито 40 військовослужбовців РФ.

Збройні сили України звільнили від військ РФ село Лук'янівка Київської області, яке було опорним пунктом для сил держави-агресора в регіоні. Про це з посиланням на заяву командира територіальної оборони Києва Петра Кузика в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив телеграм-канал "Сегодня".

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За словами командира, українські війська відтіснили супротивника далі від столиці. ЗСУ провели успішний наступ на позиції ворога у низці населених пунктів у районі селища Баришівка. Зокрема, було повністю звільнено село Лук'янівка.

"Це був такий опорний пункт окупантів. Там було кілька сотень солдатів, танки і техніка. Техніка спалена, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей. На жаль, знищено лише сорок окупантів, це те, що підтверджено, іншим вдалося втекти, частина в лісі сховалася. Їх зараз шукають наші військові та намагаються знищити там, де знайдуть", — заявив Кузик.

[ + – ] Село Лук'янівка

Перша інформація про звільнення Лук'янівки з'явилася у мережі у четвер, 24 березня. Українські військові записали відео з населеного пункту, в яких розповідалося про те, що там було приблизно 200 військових РФ, а операція зі звільнення тривала 5 годин — з 12:00 до 17:00. Під час контрнаступу було знищено три танки та дев'ять бойових машин піхоти супротивника.

Водночас автор одного з відео вказав, що під час операції загинули двоє українських військових, понад десять отримали поранення.

Нагадаємо, кількома днями раніше стало відомо, що українські військові повністю вибили війська РФ із села Макарів Київської області.

Також Фокус писав, що ЗСУ може мати більше танків, ніж до початку повномасштабної війни, оскільки українські війська активно захоплюють техніку противника.