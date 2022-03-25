ВСУ освободили село Лукьяновка под Киевом (видео)

Населенный пункт использовался российскими войсками в качестве опорного пункта. В ходе операции были убиты 40 военнослужащих РФ.

Вооруженные силы Украины освободили от войск РФ село Лукьяновка Киевской области, которое служило опорным пунктом для сил государства-агрессора в регионе. Об этом со ссылкой на заявление командира территориальной обороны Киева Петра Кузика в эфире общенационального телемарафона сообщил телеграм-канал издания "Сегодня".

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По словам командира, украинские войска оттеснили противника дальше от столицы. ВСУ провели успешное наступление на позиции врага в ряде населенных пунктов в районе поселка Барышевка. В частности, было полностью освобождено село Лукьяновка.

"Это был такой опорный пункт оккупантов. Там было несколько сот солдат, танки и техника. Техника сожжена, подбиты танки, некоторую технику взяли в качестве трофея. К сожалению, уничтожено только сорок оккупантов, это то, что подтверждено, остальным удалось убежать, часть леса спряталась. Их сейчас ищут наши военные и пытаются уничтожить там, где найдут", — заявил Кузик.

[ + – ] Село Лукьяновка

Первая информация об освобождении Лукьяновки появилась в сети в четверг, 24 марта. Украинские военные записали видео из населенного пункта, в которых рассказывалось о том, что там находились около 200 военных РФ, а операция по освобождению продлилась 5 часов — с 12:00 до 17:00. Во время контрнаступления были уничтожены три танка и девять боевых машин пехоты противника.

В то же время автор одного из видео указал, что во время операции погибли двое украинских военных, более десяти получили ранения.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что украинские военные полностью выбили войска РФ из села Макаров Киевской области.

Также Фокус писал, что у ВСУ может быть больше танков, чем до начала полномасштабной войны, так как украинские войска активно захватывают технику противника.