У ВСУ, активно захватывающих технику РФ, уже больше танков, чем в начале войны, — Forbes

С начала полномасштабного вторжения украинские войска захватили более 110 танков, в то время как потеряли 74.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные захватили не менее 117 танков противника — это означает, что у Вооруженных сил Украины может быть больше танков, чем до начала военных действий 24 февраля. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на данные аналитиков проекта Oryx.

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Согласно информации участников организации, украинская сторона приблизительно потеряла 74 танка, в то время как захватить ей удалось не менее 117.

"На данный момент украинская армия может фактически иметь больше танков, чем месяц назад, и все это без создания хотя бы одного совершенно нового танка или снятия со склада какой-либо старой машины", — говорится в публикации.

В то же время войска РФ захватили около 37 украинских танков — этого количества недостаточно, чтобы компенсировать потери примерно 274 танков в Украине. Журналисты утверждают, что эти данные могут свидетельствовать о неподготовленности России к войне высокой интенсивности, а также о преимуществе защищающейся стороны перед агрессором. Издание отметило, что РФ вынуждена перебрасывать на украинскую территорию силы на расстояние в десятки или сотни километров, расширяя таким образом плохо защищенные линии снабжения и рискуя тем, что у подразделений на передовой могут закончиться боеприпасы и топливо.

"Многие из тех танков, которые захватили украинцы, просто стояли там, без бензина, их экипажи разбежались", — говорится в публикации.

Украинские войска в свою очередь пользуются преимуществом "внутренних рубежей", то есть их силы ведут бои рядом с крупными городами и базами, поэтому линии снабжения не растянуты вдоль неохраняемых дорог, утверждает издание.

При этом многое зависит от того, насколько быстро украинская сторона сможет инвентаризировать, отремонтировать, заправить топливом захваченную технику РФ, пополнить запасы боеприпасов и передать ее подготовленному экипажу. Журналисты отметили, что этот процесс может занять всего несколько дней, учитывая, что полномасштабная война началась 24 февраля, а бывшие российские танки атаковали позиции РФ уже не позднее 11 марта.

Напомним, недавно российский солдат сдал украинским военным танк за вознаграждение в 10 тысяч долларов.

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