Российский солдат сдал ВСУ свой танк за вознаграждение, - советник главы МВД

После окончания войны россиянин сможет получить 10 тыс. долларов и украинское гражданство, а пока находится в комфортных условиях, с холодильником, телевизором, кухней и душем.

Российский солдат сдал украинским защитникам танк за вознаграждение, сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

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"Есть новости, которые показывают окончательный слом российской армии", — прокомментировал Андрусив.

Уже несколько недель в Национальной полиции идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны украинские спецслужбы регулярно присылают смс, где сказано, как сдаться в плен и сдать технику.

Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место, куда подъехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он один, и засады нет. После этого спецназовцы его задержали.

Оказалось, что из экипажа танка россиянин остался один, остальные убежали домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Михаил рассказал, что продуктов питания практически не осталось, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная.

Пленный получил очень комфортные условия содержания. Он также получит $10 тысяч по окончании войны и возможность подать документы на получение украинского гражданства. До окончания войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые военнопленные из РФ не собираются возвращаться домой после окончания войны. Российский подполковник, которого взяли в плен военные ВСУ, носил нижнее белье украинской армии.