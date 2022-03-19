Не хотят возвращаться домой: в Украине рассказали о количестве военнопленных из РФ

Со всеми пленными россиянами в нашей стране обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.

В Украине на данный момент официально насчитывается 562 российских военнопленных. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет пресс-служба Минреинтеграции в Telegram.

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"А есть еще так называемый груз-200 — мы тоже здесь формируем данные и организовываем работу вместе с Красным Крестом", — отметила Верещук.

Также она подчеркнула, со всеми пленными россиянами в нашей стране обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.

В частности, Украине приходиться тратить деньги из госбюджета на содержание пленных РФ. Они стоят на довольствии и питаются так же, как и украинские защитники.

При этом российские военнопленные все чаще говорят, что не хотят возвращаться в Российскую Федерацию.

"Пленных будут тысячи. Однако их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. А согласие на обмен является обязательной формой. Теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, которая отправила их убивать украинских женщин и детей", — заявила Верещук.

Также Украина должна работать и над решением другой проблемы – когда оккупанты берут в заложники гражданских украинцев, в частности, представителей местной власти и депутатов, что уже происходило неоднократно, подчеркнула министр.

Ранее Фокус сообщал, что российские военнопленные будут работать на восстановление украинской экономики. По словам первого замминистра МВД Евгения Енина, Женевские конвенции позволяют использовать пленных для работ по восстановлению экономики.