Российские военнопленные будут работать на восстановление украинской экономики,- МВД

По словам первого замминистра МВД Евгения Енина, Женевские конвенции позволяют использовать пленных для работ по восстановлению экономики.

Российские военные, попавшие в плен будут работать для восстановления украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По словам первого замминистра МВД Евгения Енина, Украина будет вести себя с пленными в соответствии с нормами гуманитарного права. А со временем российские военнопленные будут работать над восстановлением экономики Украины.

Женевские конвенции, по словам Енина, позволяют использовать пленных для работы над восстановлением экономики.

"Мы будем использовать все эти возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и так далее. Все эти люди со временем будут работать на восстановление экономики Украины", — подчеркнул первый замминистра.

Также Енин заявил, что отношение к пленным в Украине такое, как того требует международное гуманитарное право. Именно это и отличает Украину от российского агрессора, который обстреливает мирное население ракетными и бомбовыми ударами.

Напомним, российский военный, которого захватили в плен, рассказал, что Харьков планировали взять за три дня. Также у них было разрешение вести огонь по всем.

Специалисты издания Bellingcat ранее назвали самую слабую точку российской армии. По мнению расследователей, у врага имеется "реальная дыра" в снабжении и логистике.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в плен попало 2 тыс. российских военных.