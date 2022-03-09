Російські військовополонені працюватимуть на відновлення української економіки, — МВС

За словами першого заступника міністра МВС Євгена Єніна, Женевські конвенції дозволяють використовувати полонених для робіт із відновлення економіки.

Російські військові, які потрапили в полон, працюватимуть для відновлення української економіки. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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За словами першого заступника міністра МВС Євгена Єніна, Україна поводитиметься з полоненими відповідно до норм гуманітарного права. А згодом російські військовополонені працюватимуть над відновленням економіки України.

Женевські конвенції, за словами Єніна, дозволяють використовувати полонених для відновлення відновлення економіки.

"Ми використовуватимемо всі ці можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом працюватимуть на відновлення економіки України", — наголосив перший заступник міністра.

Також Єнін заявив, що ставлення до полонених в Україні таке, як цього вимагає міжнародне гуманітарне право. Саме це й відрізняє Україну від російського агресора, який обстрілює мирне населення ракетними та бомбовими ударами.

Нагадаємо, російський військовий, якого захопили в полон, розповів, що Харків планували взяти за три дні. Також вони мали дозвіл вести вогонь по всіх.

Фахівці видання Bellingcat раніше назвали найслабшу точку російської армії. На думку розслідувачів, у ворога є "реальна діра" в постачанні та логістиці.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що в полон потрапило 2 тис. російських військових.