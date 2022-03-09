У Bellingcat назвали найслабше місце армії РФ і попередили ворога про "несподіванку"
Окупанти привезли в Україну бензин, ракети й амуніцію максимум на 8 днів війни. У них з'явилася "реальна діра" у постачанні, каже медіаексперт Христо Грозєв.
Логістика — це найслабша точка армії окупанта. Таку думку висловив медіаексперт і керівник видання Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телемарафону, його процитувало агентство "Укрінформ".
Бензин, ракети й амуніцію, які армія РФ доставила в Україну, вистачає на 7-8 днів війни, тому зараз у ворога з'явилася "дуже реальна діра" у постачанні, пояснив Грозєв.
"Найслабша сторона російської армії — це логістика, це всі знали, і зараз це бачимо наочно", — наголосив він.
За словами експерта, практично неможливо доставити цистерни до місць дислокації військ Росії, які розкидані по Україні.
Грозєв не заперечив найближчими днями обстріл міст України ракетами на відстані 120-130 км і попередив росіян про "несподіванку".
"Будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, повторити по Сумах і Харкову. Це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде", — підсумував керівник Bellingcat.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ російські військові зазнають величезних втрат на війні з Україною. Командування РФ змушене проводити приховану мобілізацію.
Допомогти Україні воювати з агресором проявили бажання добровольці з Великобританії та США. Уряд України тимчасово зняв їм візові обмеження.
Фокус також писав про підсумки третього раунду переговорів між Україною та РФ. Сторони домовились про покращення логістики гуманітарних коридорів.