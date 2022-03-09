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В Bellingcat назвали самое слабое место армии РФ и предупредили врага о "неожиданности"

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Фото: Delfi | ВСУ разбивает колонны военной техники РФ

Оккупанты привезли в Украину бензин, ракеты и амуницию максимум на 8 дней войны. У них появилась "реальная дыра" в снабжении, говорит медиаэксперт Христо Грозев.

Логистика – это самая слабая точка армии оккупанта. Такое мнение выразил медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона, его процитировало агентство "Укринформ".

Бензин, ракеты и амуницию, которые армия РФ доставила в Украину, хватает на 7-8 дней войны, поэтому сейчас у врага появилась "очень реальная дыра" в снабжении, пояснил Грозев.

"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали, и сейчас это видим наглядно", – подчеркнул он.

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ВСУ разбивает колонны военной техники РФ

По словам эксперта, практически невозможно доставить цистерны до мест дислокации войск России, которые разбросаны по Украине.

Грозев не исключил в ближайшие дни обстрелы городов Украины ракетами на расстоянии 120-130 км и предупредил россиян о "неожиданности".

"Будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, повторить по Сумам и Харькову. Это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет", – заключил руководитель Bellingcat.

последствия обстрела, армия России, города украины, обстрелы
Россия не прекращает обстрелы городов Украины

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ российские военные несут огромные потери на войне с Украиной. Командование РФ вынуждено проводить скрытую мобилизацию.

Помочь Украине воевать с агрессором изъявили желание добровольцы из Великобритании и США. Правительство Украины временно сняло для них визовые ограничения.

Фокус также писал об итогах третьего раунда переговорах между Украиной и РФ. Стороны договорились об улучшении логистики гуманитарных коридоров.